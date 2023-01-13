https://sputniknews.com.tr/20230113/fransa-cerezlerin-reddini-zorlastirdigi-gerekcesiyle-tiktoka-5-milyon-euro-ceza-verdi-1065725431.html

Fransa, 'çerezlerin' reddini zorlaştırdığı gerekçesiyle TikTok'a 5 milyon euro ceza verdi

Fransa, 'çerezlerin' reddini zorlaştırdığı gerekçesiyle TikTok'a 5 milyon euro ceza verdi

Fransa'nın, tartışmalı sosyal medya platformu TikTok'a, çerezlerinin reddini zorlaştırdığı için 5 milyon euro ceza verdiği belirtildi. 13.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-13T20:57+0300

2023-01-13T20:57+0300

2023-01-13T20:57+0300

dünya

fransa

çerez

ceza

tiktok

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0d/1065725192_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a5293cbca294ed520c711d5284b39492.jpg

Fransız 20 Minutes internet sitesinin haberine göre, Fransa Ulusal Bilişim ve Özgürlükler Komisyonu (CNIL), TikTok'u, internet sitesinde "reddetme işlemlerini zorlaştırarak kullanıcıları çerezleri kabul etmek zorunda bırakması" nedeniyle kabahatli buldu.CNIL, TikTok'a bu gerekçeyle 5 milyon euro ceza verdi.TikTok'un itiraz etmesi durumunda cezayı temyize götürmesi için 4 ay süresi bulunuyor.CNIL Aralık 2022'de de ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft'a "Bing" arama motorundaki çerezlerin "reddini" kolaylaştırmadığı gerekçesiyle 60 milyon euro ceza vermişti.

fransa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fransa, çerez, ceza, tiktok