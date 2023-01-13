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https://sputniknews.com.tr/20230113/fransa-cerezlerin-reddini-zorlastirdigi-gerekcesiyle-tiktoka-5-milyon-euro-ceza-verdi-1065725431.html
Fransa, 'çerezlerin' reddini zorlaştırdığı gerekçesiyle TikTok'a 5 milyon euro ceza verdi
Fransa, 'çerezlerin' reddini zorlaştırdığı gerekçesiyle TikTok'a 5 milyon euro ceza verdi
Fransa'nın, tartışmalı sosyal medya platformu TikTok'a, çerezlerinin reddini zorlaştırdığı için 5 milyon euro ceza verdiği belirtildi. 13.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-13T20:57+0300
2023-01-13T20:57+0300
dünya
fransa
çerez
ceza
tiktok
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Fransız 20 Minutes internet sitesinin haberine göre, Fransa Ulusal Bilişim ve Özgürlükler Komisyonu (CNIL), TikTok'u, internet sitesinde "reddetme işlemlerini zorlaştırarak kullanıcıları çerezleri kabul etmek zorunda bırakması" nedeniyle kabahatli buldu.CNIL, TikTok'a bu gerekçeyle 5 milyon euro ceza verdi.TikTok'un itiraz etmesi durumunda cezayı temyize götürmesi için 4 ay süresi bulunuyor.CNIL Aralık 2022'de de ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft'a "Bing" arama motorundaki çerezlerin "reddini" kolaylaştırmadığı gerekçesiyle 60 milyon euro ceza vermişti.
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Fransa, 'çerezlerin' reddini zorlaştırdığı gerekçesiyle TikTok'a 5 milyon euro ceza verdi

20:57 13.01.2023
© Sputnik / Рамиль СитдиковTikTok
TikTok - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2023
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Fransa'nın, tartışmalı sosyal medya platformu TikTok'a, çerezlerinin reddini zorlaştırdığı için 5 milyon euro ceza verdiği belirtildi.
Fransız 20 Minutes internet sitesinin haberine göre, Fransa Ulusal Bilişim ve Özgürlükler Komisyonu (CNIL), TikTok'u, internet sitesinde "reddetme işlemlerini zorlaştırarak kullanıcıları çerezleri kabul etmek zorunda bırakması" nedeniyle kabahatli buldu.
CNIL, TikTok'a bu gerekçeyle 5 milyon euro ceza verdi.
TikTok'un itiraz etmesi durumunda cezayı temyize götürmesi için 4 ay süresi bulunuyor.
CNIL Aralık 2022'de de ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft'a "Bing" arama motorundaki çerezlerin "reddini" kolaylaştırmadığı gerekçesiyle 60 milyon euro ceza vermişti.
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