Fatih Erbakan'dan 6'lı Masa'ya: Götürmek istediğin nokta 7 kocalı Hürmüz modeli

"Sadece bu da değil bakınız sayın Kılıçdaroğlu çıktı, başörtüsü meselesine 'kanuni bir çözüm getirelim' dedi. Biz de dedik ki, tabi, hatta dedik anayasa ile çözmek lazım, iktidar da bunun üzerine harekete geçti 'peki' dedi, bir anayasa düzenlemesi yapalım, anayasa değişikliği yapalım ve bu başörtüsü özürlüğünü anayasal teminat altına alalım dedi. Ama biz buna sonuna kadar destek vermemize rağmen Meclisteki muhalefet partileri her nedense iş ciddiye binince topu taca atmaya başladılar, randevu vermiyorlar iktidara. E hani siz diyordunuz, 'başörtüsünü gelin samimiyseniz yasal güvenceye alalım' diyordunuz. İşte iktidar da adım attı, 'anayasal güvence altına alalım' dedi. Bundan daha tabi daha doğal daha güzel ne olabilir. İş şimdi ciddiye binince iktidara randevu vermiyorlar, 'biz oynamayız biz yokuz' diyorlar. Biz daha CHP bunu ilk ortaya attığında 'samimiyet sınavı verecek, bu samimiyet sınavından geçebileceğini zannetmiyoruz' demiştik. İşte şimdi bizim dediğimiz çıktı ve CHP bu samimiyet sınavından geçemedi. Sayın Kılıçdaroğlu başörtüsüne kanuni teminat istediğini söylerken birden bire ne oldu da 'anayasal teminat getirelim' dendiği zaman buna yanaşmamaya başladı, buna karşı çıkmaya başladı."