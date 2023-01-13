https://sputniknews.com.tr/20230113/fast-food-videolari-ile-taninan-tiktok-yildizi-kalp-krizi-nedeniyle-hayatini-kaybetti-1065705956.html

Fast food videoları ile tanınan TikTok yıldızı kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti

Fast food videoları ile tanınan TikTok yıldızı kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti

Çektiği yemek videolarıyla tanınan TikTok üreticisi Brice LeJeune hayatını kaybetti. Kardeşi tarafından yapılan açıklamada, LeJeune'un kalp krizi nedeniyle... 13.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-13T12:00+0300

2023-01-13T12:00+0300

2023-01-13T12:03+0300

dünya

brice lejeune

tiktok

kalp krizi

ölüm

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TikTok'ta 'Waffler69' kullanıcı adıyla tanınan Taylor Brice LeJeune, 33 yaşında ani kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. öldü. LeJeune, yemek kombinasyonları yaptığı videolarıyla ünlendi.Kendisi de bir TikTok içerik üreticisi olan kardeşi Claydorm, LeJeune'un kalp krizi sonucunda hastaneye kaldırıldıktan kısa bir süre sonra öldüğünü söyledi: "Lütfen mirasını yaşatın, içeriklerini izleyin. İnsanları mutlu etmeyi severdi."Yemek tutkusuyla bilinen LeJeune, sık sık baharatlı turşular, fast-food restoranlarından alınan bitki bazlı burger'ler ve benzeri ürünleri deneyen videolar çekiyordu.Ölümünün ardından hayranları tarafından da taziye mesajları paylaşıldı. Instagram hesabına yorum yapan bir kullanıcı, "Sevgiler kardeşim. Çoğumuzu basit şeylerden neşelendirdiğin için teşekkür ederim. Gerçekten en sevdiğim içerik oluşturuculardan biriydin" yazarken, başka bir kullanıcı da LeJeune'un en son videosuna yazdığı yorumda "Vay canına, bu gerçek olamaz. Sizi izlemeyi her zaman sevmişimdir. Herkese çok fazla mutluluk ve kahkaha saçıyorsunuz" dedi.

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brice lejeune, tiktok, kalp krizi, ölüm