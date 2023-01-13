Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230113/fast-food-videolari-ile-taninan-tiktok-yildizi-kalp-krizi-nedeniyle-hayatini-kaybetti-1065705956.html
Fast food videoları ile tanınan TikTok yıldızı kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Fast food videoları ile tanınan TikTok yıldızı kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Çektiği yemek videolarıyla tanınan TikTok üreticisi Brice LeJeune hayatını kaybetti. Kardeşi tarafından yapılan açıklamada, LeJeune'un kalp krizi nedeniyle... 13.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-13T12:00+0300
2023-01-13T12:03+0300
dünya
brice lejeune
tiktok
kalp krizi
ölüm
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0d/1065705718_0:0:1068:600_1920x0_80_0_0_42efa7a7bc34f7cd0c6ef3d877a85441.png
TikTok'ta 'Waffler69' kullanıcı adıyla tanınan Taylor Brice LeJeune, 33 yaşında ani kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. öldü. LeJeune, yemek kombinasyonları yaptığı videolarıyla ünlendi.Kendisi de bir TikTok içerik üreticisi olan kardeşi Claydorm, LeJeune'un kalp krizi sonucunda hastaneye kaldırıldıktan kısa bir süre sonra öldüğünü söyledi: "Lütfen mirasını yaşatın, içeriklerini izleyin. İnsanları mutlu etmeyi severdi."Yemek tutkusuyla bilinen LeJeune, sık sık baharatlı turşular, fast-food restoranlarından alınan bitki bazlı burger'ler ve benzeri ürünleri deneyen videolar çekiyordu.Ölümünün ardından hayranları tarafından da taziye mesajları paylaşıldı. Instagram hesabına yorum yapan bir kullanıcı, "Sevgiler kardeşim. Çoğumuzu basit şeylerden neşelendirdiğin için teşekkür ederim. Gerçekten en sevdiğim içerik oluşturuculardan biriydin" yazarken, başka bir kullanıcı da LeJeune'un en son videosuna yazdığı yorumda "Vay canına, bu gerçek olamaz. Sizi izlemeyi her zaman sevmişimdir. Herkese çok fazla mutluluk ve kahkaha saçıyorsunuz" dedi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0d/1065705718_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_0ba00e32f70d24fc19e02a86815134b3.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
brice lejeune, tiktok, kalp krizi, ölüm
brice lejeune, tiktok, kalp krizi, ölüm

Fast food videoları ile tanınan TikTok yıldızı kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti

12:00 13.01.2023 (güncellendi: 12:03 13.01.2023)
© TikTokBrice LeJeune
Brice LeJeune - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2023
© TikTok
Abone olTelegram
Çektiği yemek videolarıyla tanınan TikTok üreticisi Brice LeJeune hayatını kaybetti. Kardeşi tarafından yapılan açıklamada, LeJeune'un kalp krizi nedeniyle öldüğü belirtildi.
TikTok'ta 'Waffler69' kullanıcı adıyla tanınan Taylor Brice LeJeune, 33 yaşında ani kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. öldü. LeJeune, yemek kombinasyonları yaptığı videolarıyla ünlendi.
Kendisi de bir TikTok içerik üreticisi olan kardeşi Claydorm, LeJeune'un kalp krizi sonucunda hastaneye kaldırıldıktan kısa bir süre sonra öldüğünü söyledi: "Lütfen mirasını yaşatın, içeriklerini izleyin. İnsanları mutlu etmeyi severdi."
Yemek tutkusuyla bilinen LeJeune, sık sık baharatlı turşular, fast-food restoranlarından alınan bitki bazlı burger'ler ve benzeri ürünleri deneyen videolar çekiyordu.
Ölümünün ardından hayranları tarafından da taziye mesajları paylaşıldı. Instagram hesabına yorum yapan bir kullanıcı, "Sevgiler kardeşim. Çoğumuzu basit şeylerden neşelendirdiğin için teşekkür ederim. Gerçekten en sevdiğim içerik oluşturuculardan biriydin" yazarken, başka bir kullanıcı da LeJeune'un en son videosuna yazdığı yorumda "Vay canına, bu gerçek olamaz. Sizi izlemeyi her zaman sevmişimdir. Herkese çok fazla mutluluk ve kahkaha saçıyorsunuz" dedi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала