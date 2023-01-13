https://sputniknews.com.tr/20230113/erol-mutercimler-6li-masada-kilicdaroglunun-adayligi-konusulmadiysa-yaziklar-olsun-1065796177.html

Erol Mütercimler: 6’lı Masa’da Kılıçdaroğlu’nun adaylığı konuşulmadıysa yazıklar olsun

Erol Mütercimler: 6’lı Masa’da Kılıçdaroğlu’nun adaylığı konuşulmadıysa yazıklar olsun

Radyo Sputnik’te Enver Aysever ile Yolcu Yolunda Gerek programının bugünkü konuğu Akademisyen Dr. Erol Mütercimler oldu. Mütercimler, cumhurbaşkanı... 13.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-13T21:00+0300

2023-01-13T21:00+0300

2023-01-16T13:53+0300

yolcu yolunda gerek

radyo

erol mütercimler

kemal kılıçdaroğlu

6'lı masa

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Erol Mütercimler: 6’lı Masa’da Kılıçdaroğlu’nun adaylığı konuşulmadıysa yazıklar olsun Erol Mütercimler: 6’lı Masa’da Kılıçdaroğlu’nun adaylığı konuşulmadıysa yazıklar olsun

Enver Aysever ile Yolcu Yolunda Gerek programında konuşan Erol Mütercimler, Türkiye’deki 2023 seçimlerinin dünya tarafından da yakından takip edildiğine işaret etti.‘Bu bizim geleceğimiz için olağanüstü önemli bir seçim. Yalnız Türkiye açısından da değil. Pakistan ve Nijerya seçimleri de var. Bu üç seçim arasında uluslararası medyada makaleleri okuduğun zaman Türkiye’deki seçimin son derece önemli olduğu ifade ediliyor. O makalelerde; Türkiye’deki seçim Kafkasya, İran, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Balkanları da etkileyecek bir seçim deniliyor’ ifadelerini kullanan Erol Mültelcimler, son 20 yılda ABD’nin iki açıdan Türkiye’de başarısız olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:‘Son 20 yılda ortaya çıkan sonuç şu; ABD’nin burada inşa etmeye çalıştığı, ılımlı islam modeli diye sunduğu sözde demokratik bir Türkiye’yi yerli yerine oturtmaya çalıştı. Burada iki açıdan başarısız olundu. Birincisi FETÖ’nün çöküşü, ikincisi siyasal iktidarda İhvancı dünya görüşünü yerleştirme çabası oldu ama başarılı olamadı.’Erol Mütercimler: Suriyelilerin gönderilmesine Davutoğlu ne diyecekEnver Aysever’in, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun, ‘seçilecek Cumhurbaşkanı 6’lı masa ile istişare edecek, her parti bir bakanlık ve cumhurbaşkanı yardımcılığı alacak’ şeklindeki sözlerini hatırlatması üzerine, Erol Mütercimler şu yanıtı verdi:‘Hiç kuşkusuz ki 50+1 şeklindeki yapılan düzenlemede tabii ki bir oy kaderi değiştiriyor. Kabul. Şöyle bir mesele var; Millet İttifakı bileşenleri açısında Ahmet Davutoğlu’nun çok gereksiz biçimde söylediği husus stratejik konularda bizim de imzamız olacak idi. Bir numaralı stratejik konu, Suriye’den gelen kaçkınların tekrar evlerine gönderilmesi. Davutoğlu Ahmet Bey ne yapacak burada? Onun yüzünden oldu bütün bunlar. Burada nasıl bir oy kullanacak? Stratejik konu diyorsunuz… Bir sürü iade meselesi var, siyasilerle ilgili açılması gereken mahkemeler var, müteahhitlerle ilgili tartışmalar olacak. Bırakın onu, tarikatlar meselesi masaya gelecek. Ayrıca hangi konunun stratejik olduğuna kim karar verecek?’‘6’lı Masa kariyer kavgasına düştü, kararsızların oyunu kaybediyorlar’Bu seçimin kazanılabilmesi için kimlerin oyuna ihtiyaç duyuyor Millet İttifakı? Birincisi kararsızlar. Geçmişte AKP’ye, MHP’ye oy vermiş olup da şimdi vermekle vermemek arasında kafası bulanmış, kısacası kararsızlar denilen o kitlenin oyuna ihtiyacı vardı. Kitle geri dönüyor. O treni kaçırıyorlar bir kere. İkinci olarak yeni kuşak dediğimiz Z Kuşağı. Bu yeni kuşak oy kullanacak. Siz bu kuşağı heyecanlandıracak bugüne kadar ne yaptınız? 2021 itibariyle epey işler oluyordu. 2022’nin yarısından itibaren Millet İttifakı tamamen heyecanı kaybettirdi. Böyle büyük bir problem var. Bunlar üzerinde oturup kafa yormaları gerekirken herkes “Benim de partim var, ben de parti başkanıyım” diye tuhaf bir biçimde kariyer kavgasına düştüler. Bu işte toplumun kararsız kesiminin oyunu kaybediyor.Erol Mütercimler: 6’lı Masa’da konuşulmamışsa yazıklar olsun6’lı Masa’nın Cumhurbaşkanı adayı belirlemede geç kaldığını ifade eden Mütercimler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun doğru isim olduğunu belirterek, ‘masada konuşulmamışsa yazıklar olsun’ dedi.Erol Mütercimlerin ifadeleri şöyle:‘Bırakın Mansur Bey bir dönem daha kalsın Ankara’da, Ekrem Bey bir dönem daha kalsın İstanbul’da. Şu sistem olsun, bitsin, seçimler yapılsın, her şey yerli yerine otursun, yeni Anayasa yazılsın… Bir siyasi kimlikli kişi seçilmeli. Masadan birisi çıkacaksa, orada en doğru görünen aday Kemal Bey. Yaşı var, hırsları yok, bundan sonraki son durak orası. Masayı da bir araya getirmiş. Alevi kimliği var. Kürtlerden oy alabilir. Öteki masanın da üyeleri var, onların da gidip diğer tarafa oy verecek hâli yok. Doğru olan bu. Şu ikimizin konuştuğu konular masada konuşulmamışsa yazıklar olsun.’

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2023

Enver Aysever https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg

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radyo, erol mütercimler, kemal kılıçdaroğlu, 6'lı masa, аудио