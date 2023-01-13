https://sputniknews.com.tr/20230113/emrah-serbes-cezaevinden-ciktiktan-sonra-ilk-kez-goruntulendi-artik-sadece-yaziyorum-1065710526.html

Emrah Serbes, cezaevinden çıktıktan sonra ilk kez görüntülendi: 'Artık sadece yazıyorum'

Emrah Serbes, cezaevinden çıktıktan sonra ilk kez görüntülendi: 'Artık sadece yazıyorum'

Alkollü araç kullanıp bir araca arkadan çarpma sonucu aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden olan ve pandemi nedeniyle tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye... 13.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-13T13:48+0300

2023-01-13T13:48+0300

2023-01-13T13:48+0300

yaşam

emrah serbes

istanbul

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'Behzat Ç' kitaplarının da yazarı olan senarist Emrah Serbes, önceki akşam Beşiktaş’ta, yanında asistanıyla görüntülendi. Hürriyet'in aktardığı habere göre, Emrah Serbes, önceki akşam bir pilavcıdan çıkarken objektife yansıdı. Artık sadece yazmaya yöneldiğini dile getiren Serbes, daha fazla konuşmak istemedi, asistanıyla birlikte uzaklaştı.Emrah Serbes, 22 Eylül 2017’de bir arkadaşıyla birlikte Bodrum’a giderken İzmir’de bir araca arkadan çarpmış, araçtaki üç kişi hayatını kaybetmişti. Kazadan sonra Serbes’in yanındaki arkadaşı, direksiyonda kendisinin olduğunu belirterek teslim oldu.Daha sonra aracı Emrah Serbes’in kullandığı ortaya çıktı. Serbes kazadan 1 hafta sonra suçunu itiraf etti. Tutuklandığı gün kameralara “Benim adım Emrah Serbes, sonunda ‘t’ yok” diyen Serbes, kaza sırasında alkollü olduğu da anlaşılınca 13 yıl 4 ay hapis cezasına mahkûm edildi.

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emrah serbes, istanbul