https://sputniknews.com.tr/20230113/emek-ve-ozgurluk-ittifakindan-miting-birleselim-ve-birlikte-degistirelim-diyoruz-1065721190.html

Emek ve Özgürlük İttifakı’ndan miting: ‘Birleşelim ve birlikte değiştirelim’ diyoruz’

Emek ve Özgürlük İttifakı’ndan miting: ‘Birleşelim ve birlikte değiştirelim’ diyoruz’

Emek ve Özgürlük İttifakı partilerinden EHP Genel Başkanı Hakan Öztürk, “‘Birleşelim ve birlikte değiştirelim’ diyoruz. Birlikte değiştirme ve bir alternatif... 13.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-13T17:52+0300

2023-01-13T17:52+0300

2023-01-13T17:52+0300

seyir hali

radyo

halkların demokratik partisi (hdp)

emek ve özgürlük ittifakı

emekçi hareket partisi

miting

kartal

cumhurbaşkanı adayı

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Emek ve Özgürlük İttifakı’ndan miting: ‘Birleşelim ve birlikte değiştirelim’ diyoruz’ Emek ve Özgürlük İttifakı’ndan miting: ‘Birleşelim ve birlikte değiştirelim’ diyoruz’

Emek ve Özgürlük İttifakı, 15 Ocak Pazar günü saat 13:00’te İstanbul’da Kartal Meydanı’nda miting gerçekleştirecek. İttifak dahilindeki partilerden Emekçi Hareket Partisi Genel Başkanı Hakan Öztürk, mitingin amacını, toplumun sorunlarını ve ittifak olarak cumhurbaşkanı adayı konusunda görüşlerini Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirdi.Toplumsal muhalefet kendini ifade edeceği alan aradığını söyleyen Öztürk, “Her yerde bir baskı var, basın açıklaması bile engellenir vaziyette. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu kapatılma aşamasına geldi, davası sürüyor. Genel olarak kadınlar kendi özgürlüklerini sağlamak üzerine bir mücadele veriyorlar. Aleviler eşit yurttaşlık için bir mücadele veriyor. LGBTIQ+ bireyler yine ayrımcılığa uğramamak için mücadele veriyorlar. Gençler en azından barınma hakkı için bir mücadele veriyorlar. Bütün bunların nihayetinde birleştirilmesi gerekiyor. Eğer toplumsal muhalefet anlamını bulacaksa ve iktidar üzerinde bir etkide bulunacaksa, halkımıza umut verecekse birleşmiş ve bütünleşmiş olarak mitingler çok önemlidir. İstanbul mitingi de o açıdan bizim için çok önemli. Burada biz o anlamıyla yani bütün bu yoksulluğa, işsizliğe, baskılara, savaş politikalarına karşı ‘Birleşelim ve birlikte değiştirelim’ diyoruz. Nihayetinde bunlardan şikayet etmek yeterli değil, bir de birlikte değiştirme ve bir alternatif ortaya koyma iradesini ileriye sürüyoruz. O anlamıyla mitingimiz çok önemli. 15 Ocak’ta İstanbul Kartal’da bunu gerçekleştireceğiz” diye betimledi.‘Derinlemesine çözümler üreten bir politik program ortaya koyduk’Öztürk, ittifakın siyasi program çalışmalarını “Türkiye'deki meselelere derinlemesine çözümler üreten bir politik program ortaya koyduk. Demokrasi, iktisadi koşullar ve işçi sınıfının çalışma koşulları ile ilgili üç ana başlıkta toplayabiliriz. Bunda bir antanta varmış olmamız önemlidir çünkü yani demin söylediğim gibi bazı şeyleri protesto etmek iyi ama bunun alternatifi nedir? Bir yönetme idaresi olarak biz alternatif miyiz, elbette öyleyiz. Bir iktidar alternatifiyiz. Aynı zamanda bütün bu söylediğimiz sorunlara derinlemesine çözüm önerilerimiz var mı? Halkımızı buna davet ediyor muyuz? Bu yönde mücadele edecek miyiz? Bunlara da evet diyebiliriz çünkü öyle bir program oluşturduk. O açıdan yani bugüne kadar ki en kapsamlı bir araya geliş diyebiliriz buna. HDP’nin içerisinde birçok örgüt var. Hem de HDP şu anda yapmış olduğu ittifak ile bu alanı çok daha fazla genişletti. O açıdan önemli bir başarıdır” diye aktardı.‘Kapıyı da açık bırakıyoruz yine de esnek yaklaşıyoruz’İktidarın bile ilgili konularda HDP’ye başvurduğunu vurgulayan Öztürk, cumhurbaşkanı adayı konusunda Millet İttifakı’nın tutumunu “Mesela önümüze şu konu geliyor hani cumhurbaşkanlığı adayı tartışması oluyor. Şimdi bu konuda şöyle düşünün bu iktidar bile HDP ile bazı konular ile ilgili olarak Anayasa ile ilgili bir madde önerisi için kapısını çalabiliyor. Ama aynısını HDP diyor ki Millet ittifakı bu kadar güçlendirilmiş parlamento, güçlendirilmiş demokrasi, özgürlüklerden bahsediyorsa ‘Ben de meclisin içerisindeki anayasal bir kuruluşum, benimle de görüşün, önereceğiniz adaylara açığım’ diyor ama bu ekip parmağının ucunu bile uzatmıyor. Bu açıdan tabii böyle bir tartışma ileri sürülüyor. Beni hiç dikkate almadığınız bir durumda da ben kendi adayımı tartışıyorum. Sizin de tanık olabileceğiniz böyle bir tartışma var. Bu da normaldir fakat HDP ve biz genel olarak bu kapıyı da açık bırakıyoruz yine de esnek yaklaşıyoruz. Biz diyoruz ki önerilerinize açığız” diye konuştu.

kartal

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2023

Ali Çağatay https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

Ali Çağatay https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

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