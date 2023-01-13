https://sputniknews.com.tr/20230113/elvis-presleyin-kizi-lisa-presley-oldu-1065699571.html

Elvis Presley'in kızı Lisa Presley öldü

Elvis Presley'in kızı Lisa Presley öldü

Rock'n Roll efsanesi Elvis Presley'in 54 yaşındaki kızı Lisa Presley, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ölüm sebebi "kalp krizi" olarak belirtildi. 13.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-13T07:28+0300

2023-01-13T07:28+0300

2023-01-13T07:29+0300

yaşam

lisa presley

elvis presley

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Elvis Presley'nin tek kızı olan Lisa'nın ölüm haberini annesi Priscilla Presley duyurdu. Priscilla Presley, "Güzel kızım Lisa'nın aramızdan ayrıldığını üzüntüyle paylaşıyorum" dedi.54 yaşındaki Presley, Los Angeles'taki evinde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Lisa Presley, babası öldüğünde 9 yaşındaydı.Geçen gün Beverly Hills'te düzenlenen Altın Küre ödülüne annesiyle birlikte katıldı.Ödüllerde, Elvis Presley'nin hayatının anlatıldığı Elvis filminde, drama dalındaki en iyi erkek oyuncu ödülünü, Elvis'i canlandıran Austin Butler almıştı.Butler ödülü alırken, Lisa ve Priscilla Presley'e bakarak, "Sizi sonsuza kadar seviyorum" demişti.Yıldız isim pop efsanesi Michael Jackson, aktör Nicholas Cage ve müzisyenler Danny Keough ve Michael Lockwood ile yaptığı bir evliliklerle de konuşuldu.Üç çocuğundan oğlu Benjamin Keough 2020'de intihar etmişti.

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lisa presley, elvis presley