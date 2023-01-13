https://sputniknews.com.tr/20230113/elektrikli-otomobil-ureticisi-tesla-satislarini-artirmak-icin-abd-ve-avrupada-fiyatlarini-dusurdu-1065725139.html
Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, satışlarını artırmak için ABD ve Avrupa'da fiyatlarını düşürdü
Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, satışlarını artırmak için ABD ve Avrupa'da fiyatlarını düşürdü
Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, satışlarını artırmak amacıyla ABD ve Avrupa'da fiyat indirimlerine gitti. 13.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-13T20:56+0300
2023-01-13T20:56+0300
2023-01-13T20:56+0300
yaşam
tesla
avrupa
abd
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0a/19/1050169114_0:53:2001:1178_1920x0_80_0_0_3d83c8745f8970f028f0d45007d893ee.jpg
Şirketin internet sitesinde yer alan fiyat listelerine göre Tesla, Model 3 ve Model Y araçlarının fiyatlarında yüzde 20'lere varan indirimler yaptı.ABD'de fiyat indirimleri, otomobil modeline göre yüzde 6 ile yüzde 20 arasında değişirken Almanya'da ise yüzde 17'yi buldu.Avusturya, İsviçre ve Fransa'da da Tesla fiyatlarında indirime gidildi.Fiyat indirimine ilişkin haberlerin ardından Tesla'nın hisseleri yüzde 4'e yakın değer kaybetti.Şirketin üst yöneticisi Elon Musk, resesyon beklentisi ve artan faiz oranları nedeniyle, hacim artışını sürdürmek için kardan olma pahasına fiyatların düşebileceğini belirtmişti.Geçen hafta Çin'de de fiyatlarını düşüren Tesla, indirimden önce otomobil satın alan müşterilerinden tepki görmüştü.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0a/19/1050169114_178:0:1821:1232_1920x0_80_0_0_428aa9e2c867b979bdace62739ba4211.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tesla, avrupa, abd
Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, satışlarını artırmak için ABD ve Avrupa'da fiyatlarını düşürdü
Abone ol
Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, satışlarını artırmak amacıyla ABD ve Avrupa'da fiyat indirimlerine gitti.
Şirketin internet sitesinde yer alan fiyat listelerine göre Tesla, Model 3 ve Model Y araçlarının fiyatlarında yüzde 20'lere varan indirimler yaptı.
ABD'de fiyat indirimleri, otomobil modeline göre yüzde 6 ile yüzde 20 arasında değişirken Almanya'da ise yüzde 17'yi buldu.
Avusturya, İsviçre ve Fransa'da da Tesla fiyatlarında indirime gidildi.
Fiyat indirimine ilişkin haberlerin ardından Tesla'nın hisseleri yüzde 4'e yakın değer kaybetti.
Şirketin üst yöneticisi Elon Musk, resesyon beklentisi ve artan faiz oranları nedeniyle, hacim artışını sürdürmek için kardan olma pahasına fiyatların düşebileceğini belirtmişti.
Geçen hafta Çin'de de fiyatlarını düşüren Tesla, indirimden önce otomobil satın alan müşterilerinden tepki görmüştü.