https://sputniknews.com.tr/20230113/elazigda-kopek-katliami-10-kopek-zehirlendi-1065729504.html
Elazığ’da köpek katliamı: 10 köpek zehirlendi
Elazığ’da köpek katliamı: 10 köpek zehirlendi
Elazığ’ın Maden ilçesinde iddiaya göre 10 sokak köpeği zehirlenerek öldürüldü. Köpeklerin öldüğünü gören vatandaşlar duruma tepki gösterdi. 13.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-13T23:21+0300
2023-01-13T23:21+0300
2023-01-13T23:21+0300
türkiye
elazığ
köpek
katliam
zehir
zehirlenme
maden
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İddiaya göre, Elazığ'ın Maden ilçesinde bulunan 10 sokak köpeği kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zehirlenerek öldürüldü. Zehirlenen köpekler ilçe dışında bulunan boş arazilere atılırken köylüler gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Duruma tepki gösteren vatandaşlar, yetkililerin köpekleri zehirleyenleri tespit etmesini istedi.
https://sputniknews.com.tr/20220430/izmirde-5-kopegi-zehirli-sosisle-oldurduler-1055979770.html
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elazığ, köpek, katliam, zehir, zehirlenme, maden
elazığ, köpek, katliam, zehir, zehirlenme, maden
Elazığ’da köpek katliamı: 10 köpek zehirlendi
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Elazığ’ın Maden ilçesinde iddiaya göre 10 sokak köpeği zehirlenerek öldürüldü. Köpeklerin öldüğünü gören vatandaşlar duruma tepki gösterdi.
İddiaya göre, Elazığ'ın Maden ilçesinde bulunan 10 sokak köpeği kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zehirlenerek öldürüldü.
Zehirlenen köpekler ilçe dışında bulunan boş arazilere atılırken köylüler gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü.
Duruma tepki gösteren vatandaşlar, yetkililerin köpekleri zehirleyenleri tespit etmesini istedi.