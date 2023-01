https://sputniknews.com.tr/20230113/cumhurbaskani-yardimcisi-oktay-bu-cercevede-isvecin-nato-uyeligine-yesil-isik-yakamayiz-1065696357.html

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Bu çerçevede İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakamayız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Bu çerçevede İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakamayız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, PKK destekçilerinin İsveç'teki eylemine ilişkin, "Terör yandaşlarının Türkiye aleyhinde her türlü faaliyeti gösterdiği bir... 13.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-13T02:47+0300

2023-01-13T02:47+0300

2023-01-13T02:47+0300

dünya

pkk

fuat oktay

ypg

stockholm

isveç

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/0f/1061249301_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ea7d8a3250224948535f7c7dd7acf034.jpg

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, A Haber canlı yayınına telefonla katılarak İsveç'in başkenti Stockholm'de, PKK/YPG destekçilerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir maketi direğe asmasına tepki gösterdi.'PKK/YPG destekçilerinin eylemini, bir terör eylemi olarak ifade etmenin bile neredeyse yeterli gelemeyeceğini' belirten Oktay, Türkiye'nin her fırsatta terörle mücadele noktasında, hiçbir şekilde din, dil, ırk, coğrafya ayrımı yapmadığını ve "senin teröristin, benim teröristim" demediğini bütün dünyaya ilan ettiğini ve terörle arasına net mesafe koyduğunu söyledi.Oktay, terörle mücadele adına, teröristlerle işbirliği yapan ülkelere her zaman "terörün terörle önlenemeyeceğini" ve elinden tuttukları terör örgütlerinin bir gün bumerang gibi onlara döneceğini söylediklerini hatırlatarak, son zamanlarda bunun çok net göstergelerinin Avrupa Birliği ülkelerinde ortaya çıkmaya başladığını ifade etti.'Böyle bir ülkeyle NATO'da müttefik olamayacağımızı çok net olarak ifade ettik'Stockholm Belediyesi önünde 21 Kasım'da da benzeri bir gösteri yapıldığını ve bu saldırıyı son derece alçakça bulduğunu vurgulayan Oktay, şöyle konuştu:'Demokrasi adına bu faaliyetlere müsaade edilmesine biz katlanamayız'Oktay, bu taahhütnamelerin çoğunun bugün itibarıyla yerine getirilmediğini ve İsveç'in, Türkiye'nin ciddiyetini anlayamadığını vurgulayarak, "Bu terör örgütlerinin, terör yandaşlarının Türkiye aleyhinde her türlü faaliyeti gösterdiği bir ortamda, demokrasi adına bu faaliyetlere müsaade edilmesine biz katlanamayız ve bu çerçevede İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakamayız. Bunu İsveç'in anlaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.'Stockholm'deki provokasyonların sadece Türkiye Cumhurbaşkanı'na değil, Türkiye'deki 85 milyonun her bir ferdine karşı yapıldığını' söyleyen Oktay, 'Türk milletinin buna kesinlikle fırsat vermeyeceğini ve İsveç'in, terör örgütlerine kucak açmaya devam ettiği sürece, NATO'ya girmesinin hayalden öte bir proje olamayacağını' dile getirdi.Oktay, Türkiye'nin 'teröristlerin' iadesine ilişkin, ilgili ülkelere bir liste gönderdiğini hatırlatarak, 'henüz o listeden iade edilen herhangi bir teröristi göremediklerini' de aktardı.İsveç'teki yeni hükümetin iyi niyetli olduğuna hala inanmak istediklerini, sözlerin yerini eylemlere bırakması gerektiğini belirten Oktay, üçlü taahhütnamede zikredilen her bir maddenin yerine getirilmesini istediklerini söyledi.Oktay, 'Türkiye'nin, sadece Stockholm'ün değil tüm İsveç sokaklarının teröristlerden temizlenmesini ve Türkiye aleyhine yürütülen her türlü terör faaliyetinin sonlandırılmasını beklediğini vurgulayarak, aksi takdirde terör örgütlerinin bunu kullanacağını' dile getirdi.'Milletin gözünden hiçbir şey kaçmaz'Muhalefetin bu tür provokasyonlara yönelik bir tepki vermediğini ifade eden Oktay, bu sessizliği, kendilerine oy veren vatandaşlara ve Türk milletine havale ettiklerini söyledi.Oktay, bu durumu muhalefetin yaptığı ortaklığın kendisine bağladıklarını belirterek, "Başka bir şeye bağlamaya gerek yok. Biz her zaman 6 artı 1 derken, yani bir masanın etrafında doluşmuş, 'otur kalk'tan öte bir şey çıkaramayan 6 kişinin, o masanın altında da bir 7'nci üyenin olduğunu sürekli ifade ediyorduk zaten. Bu 7'nci üye, güya sözde farklı aday göstereceğini ifade etse bile, sanki milletin gözünün önünde, millete rağmen oynanan senaryoyu farklı göstermeye çalışsalar bile, milletin gözünden hiçbir şey kaçmaz. Herkes çok net bir şekilde görüyor" diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20221213/fuat-oktay-taciz-istismar-gibi-olaylarin-tumu-amasiz-sartsiz-bir-insanlik-sucudur-1064547061.html

stockholm

isveç

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

pkk, fuat oktay, ypg, stockholm, isveç