https://sputniknews.com.tr/20230113/cumhurbaskani-danismani-isvec-pkkya-teslim-olmus-bir-daha-turkiyede-muhatap-bulamayacaksiniz-1065704199.html
Cumhurbaşkanı Danışmanı: İsveç, PKK’ya teslim olmuş, bir daha Türkiye’de muhatap bulamayacaksınız
Cumhurbaşkanı Danışmanı: İsveç, PKK’ya teslim olmuş, bir daha Türkiye’de muhatap bulamayacaksınız
Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Oğan, İsveç'te PKK destekçileri tarafından gerçekleştirilen eyleme tepki gösterdi ve "İsveç, PKK’ya teslim olmuş, bir daha... 13.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-13T11:15+0300
2023-01-13T11:15+0300
2023-01-13T11:15+0300
türkiye
türkiye
isveç
ayhan oğan
tepki
nato
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Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Oğan, İsveç'te PKK destekçileri tarafından gerçekleştirilen eyleme tepki olarak sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.Oğan, mesajında "İsveç, PKK’ya teslim olmuş. Kendisini devlet zannediyor. Bir daha Türkiye’de muhatap bulamayacaksınız. Nah girersiniz NATO’ya" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230112/isvec-meclis-baskani-norlenin-turkiye-ziyareti---tbmm-baskani-sentop-tarafindan-iptal-edildi-1065686762.html
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türkiye, isveç, ayhan oğan, tepki, nato
türkiye, isveç, ayhan oğan, tepki, nato
Cumhurbaşkanı Danışmanı: İsveç, PKK’ya teslim olmuş, bir daha Türkiye’de muhatap bulamayacaksınız
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Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Oğan, İsveç'te PKK destekçileri tarafından gerçekleştirilen eyleme tepki gösterdi ve "İsveç, PKK’ya teslim olmuş, bir daha Türkiye’de muhatap bulamayacaksınız" dedi.
Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Oğan, İsveç'te PKK destekçileri tarafından gerçekleştirilen eyleme tepki olarak sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.
Oğan, mesajında "İsveç, PKK’ya teslim olmuş. Kendisini devlet zannediyor. Bir daha Türkiye’de muhatap bulamayacaksınız. Nah girersiniz NATO’ya" ifadelerini kullandı.