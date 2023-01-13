https://sputniknews.com.tr/20230113/cumhurbaskani-danismani-isvec-pkkya-teslim-olmus-bir-daha-turkiyede-muhatap-bulamayacaksiniz-1065704199.html

Cumhurbaşkanı Danışmanı: İsveç, PKK’ya teslim olmuş, bir daha Türkiye’de muhatap bulamayacaksınız

Cumhurbaşkanı Danışmanı: İsveç, PKK’ya teslim olmuş, bir daha Türkiye’de muhatap bulamayacaksınız

Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Oğan, İsveç'te PKK destekçileri tarafından gerçekleştirilen eyleme tepki gösterdi ve "İsveç, PKK’ya teslim olmuş, bir daha... 13.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-13T11:15+0300

2023-01-13T11:15+0300

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isveç

ayhan oğan

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Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Oğan, İsveç'te PKK destekçileri tarafından gerçekleştirilen eyleme tepki olarak sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.Oğan, mesajında "İsveç, PKK’ya teslim olmuş. Kendisini devlet zannediyor. Bir daha Türkiye’de muhatap bulamayacaksınız. Nah girersiniz NATO’ya" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230112/isvec-meclis-baskani-norlenin-turkiye-ziyareti---tbmm-baskani-sentop-tarafindan-iptal-edildi-1065686762.html

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