https://sputniknews.com.tr/20230113/cikolatada-kursun-iddiasi-tbmmye-tasindi-1065713473.html

Çikolatada kurşun iddiası TBMM’ye taşındı

Çikolatada kurşun iddiası TBMM’ye taşındı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca Meclis'te verdiği araştırma önergesinde, kakao içeren çikolata ürünlerinde çocukların gelişimine olumsuz etki... 13.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-13T14:21+0300

2023-01-13T14:21+0300

2023-01-13T14:21+0300

yaşam

çikolata

kurşun

çocuk

chp

gülizar biçer karaca

tbmm

tbmm başkanlığı

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Son günlerde dünya genelinde ve Türkiye’de yapılan araştırmalarda çocukların en çok tükettiği çikolatada toksik kimyasal atık bulunduğu gündeme geldi.ABD’de yapılan bir araştırmaya göre incelenen ürünlerden 23’ünden günde 30 gram yiyen bir yetişkin, kurşun ve kadmiyumdan en az birini zararlı seviyede tüketmiş olduğu belirtildi. Diğer yandan, gıda mühendisi akademisyen Bülent Şık, çikolatalara yönelik bir araştırma yürüttüğünü ve ülkemizde satılan yüzde 60 oranında kakao içeren bir bitter çikolatayı incelediğinde, çok yüksek düzeyde kurşun, arsenik ve kadmiyum saptadığını açıkladı.Yapılan bu araştırmalar ve basın yayın organlarından yer alan benzer haberler TBMM gündemine taşındı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca bu ürünlerin çocuklara yönelik etkisini araştırılması için TBMM Başkanlığı’na araştırma önergesi verdi.Önergeye gerekçe olarak “Tek üründe yapılan analiz çalışmasında tespit edilen kurşun ve arsenik miktarlarının yüksek olduğu, çocuk sağlığı ile ilgili kısmi verilerin yeterli olmadığı göz önünde bulundurularak detaylı tahlillerin yapılması aynı zamanda çözülmesi gereken bir halk sağlığı sorunudur. İhtiyat ilkesi gereğince tehlike içeren halk sağlığı ile ilgili durumlarda kamuoyunu bilgilendirmek yönünde etik bir anlayışla hareket eden gıda mühendisleri ve akademisyenlerin uyarıları dikkate alınmadığı takdirde milyonlarca çocuğun sağlığına olumsuz etki edebilecek böylesi önemli bir konuda geç kalınmış olacaktır. Kurşun ve diğer ağır metaller ve bu toksik maddelerden kaynaklanan her türlü maruz kalma ihtimalini bertaraf etmek çocukları korumak için kritik önemde bir kamu sağlığı ilkesi olarak karşımızda durmaktadır” değerlendirmesi yer aldı.Araştırma önergesi TBMM’nin takvimine göre gündeme alınacak. Genel Kurulda yapılacak olan görüşmeler sonrasında araştırma önergesi oylamaya sunulacak. Mecliste çoğunluk olması durumunda, çikolatadaki toksik kimyasalların çocuklar üzerindeki etkisi araştırılacak.

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çikolata, kurşun, çocuk, chp, gülizar biçer karaca, tbmm, tbmm başkanlığı