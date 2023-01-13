https://sputniknews.com.tr/20230113/cekyada-halk-yeni-devlet-baskanini-secmek-icin-sandik-basinda-1065717492.html

Çekya’da halk yeni devlet başkanını seçmek için sandık başında

Çekya’da halk yeni devlet başkanını seçmek için sandık başında

Çekya’da halk iki gün sürecek devlet başkanlığı seçimleri için sandık başına gidiyor. Adaylardan birinin yüzde 50 oy oranını aşamaması halinde en yüksek oyu... 13.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-13T15:52+0300

2023-01-13T15:52+0300

2023-01-13T15:52+0300

dünya

çekya

andrej babis

milos zeman

petr pavel

seçim

genel seçim

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0d/1065717347_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8995096af92bcb4cbe4efc777cf2c327.jpg

Toplam 8 adayın katıldığı seçimler için yapılan anketlere göre ilk turda adayların yeterli oyu alamayacağı tahmin ediliyor. Seçimlerin ilk turunu 68 yaşındaki eski Başbakan Andrej Babis ve 61 yaşındaki eski Genelkurmay Başkanı Petr Pavel’in önde bitirmesi bekleniyor.Seçimlerde Babis ve Pavel’den sonra üçüncü sırada yer alması beklenen ekonomist Danuse Nerudova’nın yanı sıra senatör Pavel Fischer, emekli diplomat Jaroslav Basta, doktor Tomas Zima, işadamı Karel Divis ve akademisyen Marek Hilser da devlet başkanı olmak için yarışıyor.Halkın seçeceği üçüncü Devlet Başkanı olacakÇekya’da 2013 yılından itibaren devlet başkanını halk seçmeye başlarken, seçimlerde bugüne kadar ilk turda kazanan olmadı. En fazla iki dönem görev alınabilen devlet başkanlığına bu sistemle seçilen ilk kişi 78 yaşındaki mevcut Devlet Başkanı Milos Zeman olmuştu. Zeman, 2018 yılında yapılan seçimlerde de galip gelmişti.Yurtdışında 110 merkezde oy kullanılacakÇekya’daki seçimlerde 18 yaşını doldurmuş her ülke vatandaşı oy kullanma hakkına sahip olurken yurtdışında yaşayan Çekler de, 110 büyükelçilikte oy kullanabilecekler. Yapılan açıklamaya göre seçimlerde, yurtdışındaki büyükelçiliklerde oy kullanmak için 14 bin 370 kişinin kayıt yaptırdığı bildirildi.Öte yandan, Andrej Babis Pazartesi günü Avrupa Birliği (AB) fonlarından kendi şirketi için 2 milyon euro kullandığına yönelik suçlamalardan yargılandığı yolsuz davasında beraat etmişti.

çekya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çekya, andrej babis, milos zeman, petr pavel, seçim, genel seçim