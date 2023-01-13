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https://sputniknews.com.tr/20230113/brezilya-lideri-lula-planalto-sarayindaki-gorevlileri-isyancilara-yardimla-sucladi-1065697652.html
Brezilya lideri Lula, Planalto Sarayı'ndaki görevlileri isyancılara yardımla suçladı
Brezilya lideri Lula, Planalto Sarayı'ndaki görevlileri isyancılara yardımla suçladı
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Incio Lula da Silva, Ulusal Kongre, Federal Yüksek Mahkeme Genel Kurulu ve Planalto Sarayı’na düzenlenen baskında eski Devlet... 13.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-13T04:46+0300
2023-01-13T04:46+0300
dünya
brezilya
lula da silva
devlet başkanı
protesto
saray
suçlama
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Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro destekçilerini 8 Ocak’taki Ulusal Kongre, Federal Yüksek Mahkeme Genel Kurulu ve Planalto Sarayı’na düzenlenen baskına yardım etmekle suçladı. Lula, Bolsonaro’nun destekçilerini isyancıların önemli devlet binalarına girmesine izin vererek suç ortağı olduklarına ikna olduğunu belirterek, ayaklanma girişiminin ardından Planalto Sarayı'nda çalışanların kapsamlı bir şekilde araştıracağına söz verdi. Brezilya lideri, "Planalto Sarayı’nın kapısının bu insanların içeri girebilmesi için açıldığından eminim çünkü ön kapının kırılmadığını gördüm. Bu da, birinin buraya girişlerini kolaylaştırdığı anlamına geliyor" dedi.Askeri polisteki birçok kişinin suç ortağı olduğunu aktaran Lula, "Askeri polisteki birçok kişi suç ortağıydı. Burada (Planalto Sarayı) silahlı kuvvetlerde suç ortağı olan birçok insan vardı" dedi.Lula, Planalto Sarayı’nda görevli çok sayıda kişinin Bolsonaro destekçisi olduğunu bildiklerini ve bunu düzeltmek istediklerini belirterek, "Ofisimin kapısında beni vurabilecek birini nasıl tutabilirim?" dedi.Bolsonaro destekçisi bin 500 kişi gözaltına alındıKongre'ye düzenlenen baskın ve ordu karargahının önüne kamp kurdukları gerekçesiyle Bolsonaro destekçisi yaklaşık bin 500 kişi gözaltına alındı ya da tutuklandı. Bolsonaro döneminde Adalet Bakanı olan Anderson Torres de dahil olmak üzere bir dizi üst düzey yetkili hakkında tutuklama emri çıkarıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230110/brezilyalilar-demokrasiye-sahip-cikmak-icin-sokaklara-dokuldu-darbecilere-af-yok-1065596163.html
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brezilya, lula da silva, devlet başkanı, protesto, saray, suçlama
brezilya, lula da silva, devlet başkanı, protesto, saray, suçlama

Brezilya lideri Lula, Planalto Sarayı'ndaki görevlileri isyancılara yardımla suçladı

04:46 13.01.2023
© AABrezilya Devlet Başkanı Luiz İnacio Lula da Silva
Brezilya Devlet Başkanı Luiz İnacio Lula da Silva - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2023
© AA
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Brezilya Devlet Başkanı Luiz Incio Lula da Silva, Ulusal Kongre, Federal Yüksek Mahkeme Genel Kurulu ve Planalto Sarayı’na düzenlenen baskında eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun destekçisi olduğunu belirttiği çalışanları isyancılara yardım etmekle suçladı.
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro destekçilerini 8 Ocak’taki Ulusal Kongre, Federal Yüksek Mahkeme Genel Kurulu ve Planalto Sarayı’na düzenlenen baskına yardım etmekle suçladı.
Lula, Bolsonaro’nun destekçilerini isyancıların önemli devlet binalarına girmesine izin vererek suç ortağı olduklarına ikna olduğunu belirterek, ayaklanma girişiminin ardından Planalto Sarayı'nda çalışanların kapsamlı bir şekilde araştıracağına söz verdi.
Brezilya lideri, "Planalto Sarayı’nın kapısının bu insanların içeri girebilmesi için açıldığından eminim çünkü ön kapının kırılmadığını gördüm. Bu da, birinin buraya girişlerini kolaylaştırdığı anlamına geliyor" dedi.
Askeri polisteki birçok kişinin suç ortağı olduğunu aktaran Lula, "Askeri polisteki birçok kişi suç ortağıydı. Burada (Planalto Sarayı) silahlı kuvvetlerde suç ortağı olan birçok insan vardı" dedi.
Lula, Planalto Sarayı’nda görevli çok sayıda kişinin Bolsonaro destekçisi olduğunu bildiklerini ve bunu düzeltmek istediklerini belirterek, "Ofisimin kapısında beni vurabilecek birini nasıl tutabilirim?" dedi.

Bolsonaro destekçisi bin 500 kişi gözaltına alındı

Kongre'ye düzenlenen baskın ve ordu karargahının önüne kamp kurdukları gerekçesiyle Bolsonaro destekçisi yaklaşık bin 500 kişi gözaltına alındı ya da tutuklandı.
Bolsonaro döneminde Adalet Bakanı olan Anderson Torres de dahil olmak üzere bir dizi üst düzey yetkili hakkında tutuklama emri çıkarıldı.
Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde Portekizce Biz Demokrasiyiz yazılı pankart açarak yürüyen göstericiler, 8 Ocak 2023'te devlet başkanlığı, Kongre ve Yüksek Mahkeme'yi basarak darbe girişiminde bulunan önceki Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun taraftarlarının yargılanıp hapse atılmasını ve demokrasinin korunmasını talep etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2023
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