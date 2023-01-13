https://sputniknews.com.tr/20230113/bakan-karaismailoglu-kagithane-istanbul-havalimani-metro-hatti-22-ocakta-hizmete-aciliyor-1065703451.html

Bakan Karaismailoğlu: Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattı 22 Ocak'ta hizmete açılıyor

Bakan Karaismailoğlu: Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattı 22 Ocak'ta hizmete açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Hattın işletmeye açılmasıyla İstanbul Havalimanı'na Kağıthane'den sadece 24 dakikada, Göktürk'ten 12 dakikada... 13.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-13T10:39+0300

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türkiye

ulaştırma ve altyapı bakanlığı

adil karaismailoğlu

istanbul

istanbul havalimanı

kağıthane

metro

metro hattı

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Bakan Karaismailoğlu, saatte 120 kilometre hız ile Türkiye'nin en hızlı metro araçlarının bu hatta çalışacağını belirtirken, Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattının, 22 Ocak 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ile hizmete açacaklarını söyledi.

türkiye

istanbul

istanbul havalimanı

kağıthane

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ulaştırma ve altyapı bakanlığı, adil karaismailoğlu, istanbul, istanbul havalimanı, kağıthane, metro, metro hattı