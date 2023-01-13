https://sputniknews.com.tr/20230113/bakan-karaismailoglu-kagithane-istanbul-havalimani-metro-hatti-22-ocakta-hizmete-aciliyor-1065703451.html
Bakan Karaismailoğlu: Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattı 22 Ocak'ta hizmete açılıyor
Bakan Karaismailoğlu: Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattı 22 Ocak'ta hizmete açılıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Hattın işletmeye açılmasıyla İstanbul Havalimanı'na Kağıthane'den sadece 24 dakikada, Göktürk'ten 12 dakikada... 13.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-13T10:39+0300
2023-01-13T10:39+0300
2023-01-13T10:39+0300
türkiye
ulaştırma ve altyapı bakanlığı
adil karaismailoğlu
istanbul
istanbul havalimanı
kağıthane
metro
metro hattı
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Bakan Karaismailoğlu, saatte 120 kilometre hız ile Türkiye'nin en hızlı metro araçlarının bu hatta çalışacağını belirtirken, Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattının, 22 Ocak 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ile hizmete açacaklarını söyledi.
türkiye
istanbul
istanbul havalimanı
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ulaştırma ve altyapı bakanlığı, adil karaismailoğlu, istanbul, istanbul havalimanı, kağıthane, metro, metro hattı
ulaştırma ve altyapı bakanlığı, adil karaismailoğlu, istanbul, istanbul havalimanı, kağıthane, metro, metro hattı
Bakan Karaismailoğlu: Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattı 22 Ocak'ta hizmete açılıyor
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Hattın işletmeye açılmasıyla İstanbul Havalimanı'na Kağıthane'den sadece 24 dakikada, Göktürk'ten 12 dakikada ulaşılabilecektir." dedi.
Bakan Karaismailoğlu, saatte 120 kilometre hız ile Türkiye'nin en hızlı metro araçlarının bu hatta çalışacağını belirtirken, Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattının, 22 Ocak 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ile hizmete açacaklarını söyledi.