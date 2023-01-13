https://sputniknews.com.tr/20230113/avusturya-maliye-bakani-elektrikli-scooterla-kaza-yapti-hastaneye-kaldirildi-1065719715.html
Elektrikli scooter'la kaza yapan Avusturya Maliye Bakanı hastaneye kaldırıldı
Elektrikli scooter'la kaza yapan Avusturya Maliye Bakanı hastaneye kaldırıldı
Avusturya Maliye Bakanı Magnus Brunner'in elektrikli scooter'la kaza yaptığı ve hastanede tedavi altına alındığı bildirildi. 13.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-13T16:46+0300
2023-01-13T16:46+0300
2023-01-13T16:47+0300
dünya
magnus brunner
avusturya
scooter
elektrikli scooter
kaza
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Avusturya Maliye Bakanı Magnus Brunner'in elektrikli scooter'la kaza yaptığı ve hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Brunner'in dün akşam saatlerinde çalışma ofisine elektrikli scooter'la giderken düştüğü belirtildi.Açıklamada Brunner'in sağlık durumunun stabil olduğu ancak programlarının iptal edildiği kaydedildi.Ülke basınındaki haberlerde, Brunner'in uzun zamandır elektrikli scooter kullandığı ve spora meraklı olduğu, yaklaşık bir yıl önce yine kaza geçirerek bir müddet koltuk değnekleriyle yürümek zorunda kaldığı ifade edildi.
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magnus brunner, avusturya, scooter, elektrikli scooter, kaza
magnus brunner, avusturya, scooter, elektrikli scooter, kaza
Elektrikli scooter'la kaza yapan Avusturya Maliye Bakanı hastaneye kaldırıldı
16:46 13.01.2023 (güncellendi: 16:47 13.01.2023) Abone ol
Avusturya Maliye Bakanı Magnus Brunner'in elektrikli scooter'la kaza yaptığı ve hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.
Avusturya Maliye Bakanı Magnus Brunner'in elektrikli scooter'la kaza yaptığı ve hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Brunner'in dün akşam saatlerinde çalışma ofisine elektrikli scooter'la giderken düştüğü belirtildi.
Açıklamada Brunner'in sağlık durumunun stabil olduğu ancak programlarının iptal edildiği kaydedildi.
Ülke basınındaki haberlerde, Brunner'in uzun zamandır elektrikli scooter kullandığı ve spora meraklı olduğu, yaklaşık bir yıl önce yine kaza geçirerek bir müddet koltuk değnekleriyle yürümek zorunda kaldığı ifade edildi.