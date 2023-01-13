https://sputniknews.com.tr/20230113/avusturya-maliye-bakani-elektrikli-scooterla-kaza-yapti-hastaneye-kaldirildi-1065719715.html

Elektrikli scooter'la kaza yapan Avusturya Maliye Bakanı hastaneye kaldırıldı

Elektrikli scooter'la kaza yapan Avusturya Maliye Bakanı hastaneye kaldırıldı

Avusturya Maliye Bakanı Magnus Brunner'in elektrikli scooter'la kaza yaptığı ve hastanede tedavi altına alındığı bildirildi. 13.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-13T16:46+0300

2023-01-13T16:46+0300

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dünya

magnus brunner

avusturya

scooter

elektrikli scooter

kaza

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Avusturya Maliye Bakanı Magnus Brunner'in elektrikli scooter'la kaza yaptığı ve hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Brunner'in dün akşam saatlerinde çalışma ofisine elektrikli scooter'la giderken düştüğü belirtildi.Açıklamada Brunner'in sağlık durumunun stabil olduğu ancak programlarının iptal edildiği kaydedildi.Ülke basınındaki haberlerde, Brunner'in uzun zamandır elektrikli scooter kullandığı ve spora meraklı olduğu, yaklaşık bir yıl önce yine kaza geçirerek bir müddet koltuk değnekleriyle yürümek zorunda kaldığı ifade edildi.

avusturya

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magnus brunner, avusturya, scooter, elektrikli scooter, kaza