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https://sputniknews.com.tr/20230113/arjantinde-enflasyon-yuzde-95-ile-son-31-yilin-en-yuksek-seviyesinde-1065720064.html
Arjantin'de enflasyon yüzde 95 ile son 31 yılın en yüksek seviyesinde
Arjantin'de enflasyon yüzde 95 ile son 31 yılın en yüksek seviyesinde
Arjantin’de enflasyon, yüzde 95’e yükselerek 1991 yılından buna en yüksek seviyeye ulaştı. 13.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-13T16:51+0300
2023-01-13T16:51+0300
ekonomi
arjantin
enflasyon
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Arjantin’de yıllık enflasyon son 30 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Ülke genelinde fiyatların geçtiğimiz yıla oranla iki katına çıktığını ortaya koyan resmi veriler, halkın alım gücünün de düştüğünü gözler önüne serdi.Arjantin Ulusal İstatistik Kurumu'nun (INDEC) verilerine göre, aralık ayındaki tüketici fiyatları bir önceki aya oranla yüzde 5.1 artış gösterirken, yıllık enflasyon oranı yüzde 94.8 oldu.Dünya genelinde en yüksek enflasyon oranına sahip ülkelerden biri olan Arjantin’de halk enflasyonun sürekli yükselmesinden ve yapılan zamlardan şikayetçi. Griselda Melle adlı serbest çalışan, “Para yetmiyor, maaşlar yetersiz. Enflasyon artmaya devam ediyor. Yeni yıla otobüs ücretleri, giyim ve gıda ürünlerine yapılan zamlarla girdik” dedi.Daha önce Ekonomi Bakanı Sergio Massa, aralık ayı tüketici fiyatlarının yüzde 5’i geçmeyeceğini ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230113/imf-yil-sonuna-dogru-dunya-ekonomisinin-toparlanmasini-bekliyor-1065697185.html
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arjantin, enflasyon
arjantin, enflasyon

Arjantin'de enflasyon yüzde 95 ile son 31 yılın en yüksek seviyesinde

16:51 13.01.2023
© AFP 2023Arjantin pezosu
Arjantin pezosu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2023
© AFP 2023
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Arjantin’de enflasyon, yüzde 95’e yükselerek 1991 yılından buna en yüksek seviyeye ulaştı.
Arjantin’de yıllık enflasyon son 30 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Ülke genelinde fiyatların geçtiğimiz yıla oranla iki katına çıktığını ortaya koyan resmi veriler, halkın alım gücünün de düştüğünü gözler önüne serdi.
Arjantin Ulusal İstatistik Kurumu'nun (INDEC) verilerine göre, aralık ayındaki tüketici fiyatları bir önceki aya oranla yüzde 5.1 artış gösterirken, yıllık enflasyon oranı yüzde 94.8 oldu.
Dünya genelinde en yüksek enflasyon oranına sahip ülkelerden biri olan Arjantin’de halk enflasyonun sürekli yükselmesinden ve yapılan zamlardan şikayetçi. Griselda Melle adlı serbest çalışan, “Para yetmiyor, maaşlar yetersiz. Enflasyon artmaya devam ediyor. Yeni yıla otobüs ücretleri, giyim ve gıda ürünlerine yapılan zamlarla girdik” dedi.
Daha önce Ekonomi Bakanı Sergio Massa, aralık ayı tüketici fiyatlarının yüzde 5’i geçmeyeceğini ifade etmişti.
Kristalina Georgieva - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2023
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