https://sputniknews.com.tr/20230113/arjantinde-enflasyon-yuzde-95-ile-son-31-yilin-en-yuksek-seviyesinde-1065720064.html

Arjantin'de enflasyon yüzde 95 ile son 31 yılın en yüksek seviyesinde

Arjantin'de enflasyon yüzde 95 ile son 31 yılın en yüksek seviyesinde

Arjantin’de enflasyon, yüzde 95’e yükselerek 1991 yılından buna en yüksek seviyeye ulaştı. 13.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-13T16:51+0300

2023-01-13T16:51+0300

2023-01-13T16:51+0300

ekonomi

arjantin

enflasyon

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0d/1065719909_43:0:1158:627_1920x0_80_0_0_f50402142d599b3a1f5ae24d03d33d96.jpg

Arjantin’de yıllık enflasyon son 30 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Ülke genelinde fiyatların geçtiğimiz yıla oranla iki katına çıktığını ortaya koyan resmi veriler, halkın alım gücünün de düştüğünü gözler önüne serdi.Arjantin Ulusal İstatistik Kurumu'nun (INDEC) verilerine göre, aralık ayındaki tüketici fiyatları bir önceki aya oranla yüzde 5.1 artış gösterirken, yıllık enflasyon oranı yüzde 94.8 oldu.Dünya genelinde en yüksek enflasyon oranına sahip ülkelerden biri olan Arjantin’de halk enflasyonun sürekli yükselmesinden ve yapılan zamlardan şikayetçi. Griselda Melle adlı serbest çalışan, “Para yetmiyor, maaşlar yetersiz. Enflasyon artmaya devam ediyor. Yeni yıla otobüs ücretleri, giyim ve gıda ürünlerine yapılan zamlarla girdik” dedi.Daha önce Ekonomi Bakanı Sergio Massa, aralık ayı tüketici fiyatlarının yüzde 5’i geçmeyeceğini ifade etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230113/imf-yil-sonuna-dogru-dunya-ekonomisinin-toparlanmasini-bekliyor-1065697185.html

arjantin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

arjantin, enflasyon