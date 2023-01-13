https://sputniknews.com.tr/20230113/ankaragucunden-besiktas-maci-biletleriyle-ilgili-aciklama-sadece-passolig-sahiplerine-satilacak-1065713833.html
Ankaragücü'nden Beşiktaş maçı biletleriyle ilgili açıklama: Sadece Passolig sahiplerine satılacak
Ankaragücü'nden Beşiktaş maçı biletleriyle ilgili açıklama: Sadece Passolig sahiplerine satılacak
Ankaragücü, Beşiktaş'ı konuk edecekleri maçın biletlerinin sadece MKE Ankaragücü Passolig sahiplerine satılacağını duyurdu. 13.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-13T14:19+0300
2023-01-13T14:19+0300
2023-01-13T14:28+0300
spor
mke ankaragücü
passolig
beşiktaş
bilet
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MKE Ankaragücü Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turunda 18 Ocak Çarşamba günü Beşiktaş'ı konuk edecekleri maçın biletlerinin sadece MKE Ankaragücü Passolig sahiplerine satılacağını duyurdu.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından alınan karar göre, bilet satışları MKE Ankaragücü passolig kartlarına yapılacak. Müsabaka tarihinden 30 gün içerisinde passolig kartını MKE Ankaragücü passolig kartına çeviren kişilere bilet satışı kapalı olacak. Son 24 saat de dahil olmak üzere tarafsız passolig kartlarına da bilet satışı kapalı olacak" ifadelerine yer verildi.Alınan karar gereği de karşılaşmada Beşiktaş taraftarları yer alamayacak.
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mke ankaragücü, passolig, beşiktaş, bilet
mke ankaragücü, passolig, beşiktaş, bilet
Ankaragücü'nden Beşiktaş maçı biletleriyle ilgili açıklama: Sadece Passolig sahiplerine satılacak
14:19 13.01.2023 (güncellendi: 14:28 13.01.2023) Abone ol
Ankaragücü, Beşiktaş'ı konuk edecekleri maçın biletlerinin sadece MKE Ankaragücü Passolig sahiplerine satılacağını duyurdu.
MKE Ankaragücü Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turunda 18 Ocak Çarşamba günü Beşiktaş'ı konuk edecekleri maçın biletlerinin sadece MKE Ankaragücü Passolig sahiplerine satılacağını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından alınan karar göre, bilet satışları MKE Ankaragücü passolig kartlarına yapılacak. Müsabaka tarihinden 30 gün içerisinde passolig kartını MKE Ankaragücü passolig kartına çeviren kişilere bilet satışı kapalı olacak. Son 24 saat de dahil olmak üzere tarafsız passolig kartlarına da bilet satışı kapalı olacak" ifadelerine yer verildi.
Alınan karar gereği de karşılaşmada Beşiktaş taraftarları yer alamayacak.