https://sputniknews.com.tr/20230113/almanyada-uzun-mesafeli-toplu-tasimada-maske-zorunlulugu-kaldiriliyor-1065716246.html

Almanya'da uzun mesafeli toplu taşımada maske zorunluluğu kaldırılıyor

Almanya'da uzun mesafeli toplu taşımada maske zorunluluğu kaldırılıyor

Almanya’da Kovid-19 tedbirleri kapsamında şehirlerarası tren ve otobüs seferlerinde uygulanan maske takma zorunluluğu şubat ayının başında kaldırılacak. 13.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-13T15:09+0300

2023-01-13T15:09+0300

2023-01-13T15:09+0300

koronavirüs

koronavirüs

kovid-19

almanya

maske

toplu taşıma

karl lauterbach

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Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Berlin’de yaptığı açıklamada, 2 Şubat'tan itibaren ülkede uzun mesafeli toplu taşıma araçlarında yolcuların artık FFP2 maskesi takmasına gerek kalmayacağını belirtti.Lauterbach, hükümetin söz konusu maske takma zorunluluğunu kaldırma kararının Kovid-19’un oluşturduğu riskin azalması nedeniyle planlanandan birkaç ay önce alındığını ifade ederek, “Nüfus yüksek bir bağışıklık oluşturdu ve uzmanlarımız artık başka bir büyük, ciddi kış dalgası beklemiyor" ifadelerini kullandı.Uzun mesafeli tren ve otobüslerde maske takma zorunluluğu, Enfeksiyondan Korunma Yasası kapsamında yürürlükte kalan son önlemlerden biriydi. Söz konusu yasa 7 Nisan itibarıyla yürürlükten kaldırılacaktı.Bunun yanında, uzun mesafe ulaşım kuralları ülke çapında olmasına rağmen, eyaletler toplu taşıma konusunda kendi kararlarını kendileri veriyor.Schleswig-Holstein, Bavyera ve Saksonya-Anhalt eyaletlerinde ise toplu taşıma araçlarında zorunlu maske zorunluluğu bu yılın başında kaldırılırken, Saksonya'da otobüs, tren ve tramvaylarda FFP2 maskesi takma zorunluluğu 16 Ocak’ta, Berlin, Brandenburg ve Mecklenburg Vorpommern eyaletlerinde de 2 Şubat’ta kaldırılacak.Thüringen eyaletinde ise maske zorunluluğuna ise 3 Şubat’ta son verilecek.

https://sputniknews.com.tr/20230111/dunya-saglik-orgutunden-maske-aciklamasi-yeniden-takilmaya-baslanmali-1065617106.html

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koronavirüs, kovid-19, almanya, maske, toplu taşıma, karl lauterbach