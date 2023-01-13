https://sputniknews.com.tr/20230113/ak-parti-istanbul-irade-sende-sandik-guvende-sloganiyla-sandik-gorevlileriyle-bulusacak-1065722191.html

AK Parti İstanbul 'İrade Sende Sandık Güvende' sloganıyla sandık görevlileriyle buluşacak

AK Parti İstanbul 'İrade Sende Sandık Güvende' sloganıyla sandık görevlileriyle buluşacak

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, il teşkilatının yarından itibaren "İrade Sende Sandık Güvende" sloganıyla başlatacağı programın, parti... 13.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-13T18:36+0300

2023-01-13T18:36+0300

2023-01-13T18:36+0300

politika

ak parti

ak parti istanbul il başkanlığı

seçim

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Kabaktepe, AK Parti İstanbul İl Başkanlığının 'İrade Sende Sandık Güvende' sloganıyla İstanbul genelinde kurulacak sandıklarda çalışacak sandık görevlileriyle başlatacağı buluşma programının tanıtımında konuştu.Bundan önceki çalışmalarda odak noktanın İstanbul'da 4.5 milyon haneyi ziyaret etmek olduğunu anımsatan Kabaktepe, "Hedefimiz, İstanbul'daki 10 milyonu aşkın 11 milyonu bulmuş seçmeni, 2 milyonun üzerindeki üyemizi ziyaret etmekti. Bugün itibarıyla başlattığımız bu çalışmalarda 1 milyon 628 bin hanemizi ziyaret etmiş olduk. 3 milyon 936 bin seçmenimizin ziyaretini de tamamlamış olduk." diye konuştu.Kabaktepe, 'İrade Sende Sandık Güvende' sloganıyla İstanbul'daki sandıkları baz alarak, sandık esaslı bir çalışmayı yarın başlatacaklarını dile getirerek, 39 ilçede ve 180 noktada, bakan, bakan yardımcıları, MKYK üyeleri, milletvekilleri, belediye başkanlarının oy kullandıkları sandıklarda, partinin üyeleri ve seçmenlerle buluşmayı hedeflediklerini anlattı.Çalışma sonucunda İstanbul'daki tüm sandıklarda oy kullanacak vatandaş, seçmen ve üyelerle bir araya gelmiş olacaklarını belirten Kabaktepe, konuşmasını şöyle sürdürdü:Kabaktepe, programın yoğun olacağına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:Kabaktepe, soruları cevapladıAK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, İstanbul'un teşkilatının seçim hazırlıkları, anketler konusunda yöneltilen soru üzerine, şunları söyledi:Kabaktepe, en iyi anketi halkın yapacağını belirterek, "Halkımız, 16. seçimde de Recep Tayyip Erdoğan'ı yine yeniden Türkiye Cumhuriyeti'nin başkanı olarak seçecek." dedi.Terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin İsveç'in başkenti Stokholm'daki provokasyonları hakkında değerlendirmeleri sorulan Kabaktepe, şunları kaydetti:Kabaktepe, Millet İttifakı'nın aday seçimi, ittifakın vadettiği cumhurbaşkanı profili hakkında değerlendirmelerde bulundu.İstanbul teşkilatının saha çalışmalarıAK Parti İstanbul teşkilatı "İstanbul'un Sözü: Birlik İrade Zafer" kampanyası sürecinde 3 milyon 936 bin 287 seçmene ulaşırken, 6 milyon 893 bin 938 seçmen ziyareti planladı.Seçmen hane ziyaretleri kapsamında 1 milyon 628 bin ziyaret yapan teşkilat mensupları, 2 milyon 966 bin 502 seçmen hane ziyaretini kapsayacak planlamayı tamamladı.926 bin 527 parti üyesi ziyaret edilirken, 1 milyon 70 bin 570 ziyaret planlaması yapıldı. Üye hane ziyaretleri kapsamında da 631 bin 254 ziyaret tamamlandı. Bu kapsamda 753 bin 3 ziyaret planlandı.

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ak parti, ak parti istanbul il başkanlığı, seçim