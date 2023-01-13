https://sputniknews.com.tr/20230113/ak-parti-20-ocakta-2023-roman-bulusmasi-duzenleyecek-1065728671.html

AK Parti, 20 Ocak'ta '2023 Roman Buluşması' düzenleyecek

AK Parti, 20 Ocak'ta '2023 Roman Buluşması' düzenleyecek

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla "Yüzyılın Romanını Birlikte Yazıyoruz" temasıyla düzenlenecek "2023 Roman... 13.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-13T23:09+0300

2023-01-13T23:09+0300

2023-01-13T23:09+0300

ak parti

dünya

roman

recep tayyip erdoğan

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AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkanlığı'nca 20 Ocak'ta "2023 Roman Buluşması" düzenlenecek.Başkanlıktan yapılan açıklamada, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde "Yüzyılın Romanını Birlikte Yazıyoruz" temasıyla 20 Ocak'ta "2023 Roman Buluşması" gerçekleştirilecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, Roman vatandaşlara yönelik yenilikçi çalışmaların devam ettiği belirtilen açıklamada, AK Parti Genel Merkezi'nde 2022'de siyasiler, akademisyenler, ilgili sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı "Roman Vatandaşlara Yönelik Yenilikçi Politikalar Çalıştayı" ve Sosyal Politikalar 20. Yıl Çalıştayı kapsamında da "Roman Vatandaşlara Yönelik Sosyal Politikalar Çalıştayı" düzenlendiği anımsatıldı.Çalıştaylar kapsamında politika, strateji ve uygulamalara ilişkin deneyim bilgi, birikim ve önerilerin alındığı eğitimden istihdama, sağlıktan sosyal hizmetlere kadar birçok konuda çalışmalar yapıldığı ve çalıştaylar kapsamında Roman vatandaşlara yönelik çalışma yapan 300'ün üzerinde sivil toplum kuruluşunun katılım sağladığı ve katkı sunduğu belirtildi.Ayrıca ülke genelinde yaz dönemi boyunca Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkanlığı tarafından Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı 22 şehirde ziyaretlerle geniş bir saha çalışması yapıldığı, saha çalışmalarıyla birlikte akademisyenlerden oluşan heyetlerin hane ve STK ziyaretleriyle "Odak Grup Çalışmaları" yapıldığı bildirildi.Tüm çalışmalarda elde edilen tespit ve sonuçlar doğrultusunda güz döneminde 14 şehirde yüz yüze görüşme tekniği ile "Profil Analizi ve Anket Çalışması" yapılarak talep, beklenti ve ihtiyaçları tespit edildi.8 Nisan Romanlar Günü'nün geçen yıl ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle tüm illerde eş zamanlı olarak iftar programı gerçekleştirerek roman vatandaşlarla bir araya gelindiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

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ak parti, roman, recep tayyip erdoğan