Van'dan 'Dünya Kahvaltı Günü' için UNESCO'ya başvuru

© AA Van kahvaltısının markalaşması açısından bu çalışmaların önemli olduğunu ifade eden Takva, şunları kaydetti: "Dünyada ilham veren rekorlar sıralanırken Van kahvaltısı da bunlar arasında yer alıyor. Bunu sürdürmek gerekiyor. İnşallah bundan sonra her yıl haziranın ilk pazar günü 'Dünya Kahvaltı Günü' olarak kutlanacak. Bazı iller çeşitli ürünlerle öne çıkıyor. Kahvaltı tek başına bir üründen ibaret değil, 20'ye yakın üründen oluşan bir öğünden söz ediyoruz. Sadece öğle ya da akşam yemeğiyle meşhur bir kent yok ama kahvaltısıyla meşhur sadece Van var. Dolayısıyla kültürel değer açısından çıktığımız bu yol, beraberinde kahvaltının birleşenleri olan ürünleri de pazar ürünü haline getirecek. Kendi ürünlerimizle fark yaratmaya çalışıyoruz. İller, ülkeler büyük rekabet içinde. Bu rekabette fark yaratan çalışmaları daha üst seviyeye çıkarmamız gerekiyor."