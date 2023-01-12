https://sputniknews.com.tr/20230112/ukrayna-ordusu-belarus-sinirindaki-rivne-bolgesinde-tahkimat-yapmaya-basladi-1065687913.html
Ukrayna ordusu, Belarus sınırındaki Rivne Bölgesi'nde tahkimat yapmaya başladı
Ukrayna ordusu, Belarus sınırındaki Rivne Bölgesi'nde tahkimat yapmaya başladı
Ukrayna'nın Rivne Bölge İdaresi Başkanı Vitaliy Koval, Belarus sınırındaki yerleşim birimlerini korumak için hazırlıklarını sürdürdüklerini ve bu kapsamda... 12.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-12T21:00+0300
2023-01-12T21:00+0300
2023-01-12T21:00+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
belarus
vitaliy koval
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Bölgedeki vatandaşların askerler için siper kazdığını ve sadece bir günde 150'den fazla gönüllünün siper kazmaya geldiğini söyleyen Koval, bayram günlerinde bile bazı gönüllülerin çalışmaya devam ettiğini anlattı.Dün Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Lviv'de ülkenin kuzeybatısındaki durumun ele alındığı bir toplantı yapmış ve Belarus sınırındaki durumu istişare etmişti. Askeri yetkililer, sınırdaki koruma yapıları hakkında bilgi vermiş ve söz konusu yapılarda güçlendirme çalışmaları yapıldığını rapor etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230111/ukrayna-14-rus-esiri-iade-etti-1065653219.html
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ukrayna, ukrayna krizi, belarus, vitaliy koval
ukrayna, ukrayna krizi, belarus, vitaliy koval
Ukrayna ordusu, Belarus sınırındaki Rivne Bölgesi'nde tahkimat yapmaya başladı
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Ukrayna'nın Rivne Bölge İdaresi Başkanı Vitaliy Koval, Belarus sınırındaki yerleşim birimlerini korumak için hazırlıklarını sürdürdüklerini ve bu kapsamda tahkimat yapmaya başladıklarını belirtti.
Bölgedeki vatandaşların askerler için siper kazdığını ve sadece bir günde 150'den fazla gönüllünün siper kazmaya geldiğini söyleyen Koval, bayram günlerinde bile bazı gönüllülerin çalışmaya devam ettiğini anlattı.
Dün Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Lviv'de ülkenin kuzeybatısındaki durumun ele alındığı bir toplantı yapmış ve Belarus sınırındaki durumu istişare etmişti. Askeri yetkililer, sınırdaki koruma yapıları hakkında bilgi vermiş ve söz konusu yapılarda güçlendirme çalışmaları yapıldığını rapor etmişti.