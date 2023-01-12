https://sputniknews.com.tr/20230112/ukrayna-ordusu-belarus-sinirindaki-rivne-bolgesinde-tahkimat-yapmaya-basladi-1065687913.html

Ukrayna ordusu, Belarus sınırındaki Rivne Bölgesi'nde tahkimat yapmaya başladı

Ukrayna ordusu, Belarus sınırındaki Rivne Bölgesi'nde tahkimat yapmaya başladı

Ukrayna'nın Rivne Bölge İdaresi Başkanı Vitaliy Koval, Belarus sınırındaki yerleşim birimlerini korumak için hazırlıklarını sürdürdüklerini ve bu kapsamda... 12.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-12T21:00+0300

2023-01-12T21:00+0300

2023-01-12T21:00+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

belarus

vitaliy koval

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Bölgedeki vatandaşların askerler için siper kazdığını ve sadece bir günde 150'den fazla gönüllünün siper kazmaya geldiğini söyleyen Koval, bayram günlerinde bile bazı gönüllülerin çalışmaya devam ettiğini anlattı.Dün Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Lviv'de ülkenin kuzeybatısındaki durumun ele alındığı bir toplantı yapmış ve Belarus sınırındaki durumu istişare etmişti. Askeri yetkililer, sınırdaki koruma yapıları hakkında bilgi vermiş ve söz konusu yapılarda güçlendirme çalışmaları yapıldığını rapor etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230111/ukrayna-14-rus-esiri-iade-etti-1065653219.html

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