https://sputniknews.com.tr/20230112/turkiyenin-en-ucuz-halk-ekmegi-tuncelide-satiliyor-fiyat-25-lira-en-fazla-5-ekmek-alinabiliyor-1065663979.html

Türkiye’nin en ucuz halk ekmeği Tunceli'de satılıyor: Fiyat 2.5 lira, en fazla 5 ekmek alınabiliyor

Türkiye’nin en ucuz halk ekmeği Tunceli'de satılıyor: Fiyat 2.5 lira, en fazla 5 ekmek alınabiliyor

Tunceli’nin Pertek İlçe Belediyesi, artan ekonomik maliyetler nedeniyle vatandaşın ucuz ekmek alabilmesi için halk ekmek fiyatını 2 buçuk lira olarak... 12.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-12T10:20+0300

2023-01-12T10:20+0300

2023-01-12T10:20+0300

ekonomi

türkiye

tunceli

halk ekmek

pertek

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Artan ekonomik maliyetler nedeniyle harekete geçen Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan, 2022 yılı nisan ayında ilçede halk ekmek fırınını vatandaşların hizmetine açtı. İlk zamanlarda 3 liradan satılan halk ekmeğin fiyatı geçtiğimiz aylarda alınan kararla 2 buçuk liraya düşürüldü. Türkiye’nin en ucuz halk ekmeğini üreten Pertek Halk Ekmek Fırını, haftanın 7 günü günlük bin ekmek üreterek vatandaşlara ulaştırıyor.Bir vatandaşın en fazla 5 ekmek alabildiği uygulama hakkında bilgi veren Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan, ''İlçemizde halk ekmek hizmeti 2022 yılının nisan ayından bu yana sürüyor. Pertek’te bir ilk olarak bu hizmeti gerçekleştiriyoruz. Ekmek fiyatımız şu anda 2 buçuk lira. Türkiye’deki halk ekmekleri de göz önünde bulundurursak Türkiye’nin en ucuz halk ekmeğini ilçemizde üretiyoruz” dedi.İlk zamanlar 3 lira olan halk ekmek fiyatını 2 buçuk liraya düşürdüklerini hatırlatan Başkan Alan, “Tabi ki 50 kuruşun öneminin hayatımızda ne kadar var olduğunu görmüş oluyoruz. En azından 4 kişilik bir ailenin günlük ekmek sayısını baz alırsak aylık ortalama 300-350 lira vatandaşın cebinde kalmış oluyor” diye konuştu.'İlçedeki diğer fırınlarla da görüştük'Asgari ücret, emekli maaşı ve memurlara verilen zam oranlarına bakıldığında düşük gelire karşılık yüksek gider kalemleri olduğunu aktaran Alan, ''Dolayısıyla zaten elimize düşük miktarda para geçiyor. Bunun neticesinde 2 buçuk liraya ekmek satmanın daha da artıyor. İnsanlar gelip buradan taze ekmeklerini, el yapımı, odun ateşinde yapılan ekmekleri 2 buçuk liradan alıyorlar'' şeklinde konuştu.Kararı alırken ilçedeki diğer fırın esnafı ile görüştüklerini belirten Alan, “Belli bir kotayla bu halk ekmek hizmetini yürütüyoruz. Günde şu anda bin ekmek çıkarıyoruz. İlerleyen zamanlarda belki bunu biraz artırabiliriz. Bunu yaparken hem vatandaşı düşünüyoruz hem de esnafımızı bu konuda mağdur etmemeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.Her gün ucuz ve kaliteli ekmek için sıraya giren vatandaşlar da belediye tarafından hayata geçirilen hizmetin önemli olduğunu belirterek memnuniyetini dile getiriyor.

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