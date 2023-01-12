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https://sputniknews.com.tr/20230112/tum-restoranlar-ve-turizmciler-dernegi-baskani-fiyat-sabitleme-cagrisinda-bulunacagiz-1065655427.html
Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Başkanı: Fiyat sabitleme çağrısında bulunacağız
Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Başkanı: Fiyat sabitleme çağrısında bulunacağız
Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, ülke çapında fiyat sabitlemesi için çağrıda bulunacaklarını söyledi. 12.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-12T00:24+0300
2023-01-12T00:24+0300
ekonomi
restoran
restoran zinciri
turizm
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Fiyatların belli bir süreliğine sabitleme kampanyasına restoranlar da katılıyor.Bloomberg HT'nin sorularını yanıtlayan Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Başkanı Ramazan Bingöl, bir çalışma yürüttüklerini ve ülke çapında fiyat sabitleme çağrısında bulunacaklarını aktardı.Derneğe gelen şikayetler arasında en büyük yoğunluğu 'restoran ve lokantalardaki fiyatların yüksek olduğuna dair' olduğunu belirten Bingöl, bu konuda bir çalışma yürüttüklerini dile getirdi.Enflasyonla mücadele konusunda da dernek olarak en hızlı hareket eden ve fiyatları indiren bir dernek olduklarını aktaran Bingöl, "Şimdi belki indirim yapamayabiliriz ama ilk kez buradan size söylüyorum. Bir çalışma içindeyiz. Ülke çapında fiyatları sabitleme çağrısında bulunacağım" ifadelerini kullandı.
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restoran, restoran zinciri, turizm
restoran, restoran zinciri, turizm

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Başkanı: Fiyat sabitleme çağrısında bulunacağız

00:24 12.01.2023
© REUTERS / Athit Perawongmetharestoran, lokanta
restoran, lokanta - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2023
© REUTERS / Athit Perawongmetha
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Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, ülke çapında fiyat sabitlemesi için çağrıda bulunacaklarını söyledi.
Fiyatların belli bir süreliğine sabitleme kampanyasına restoranlar da katılıyor.
Bloomberg HT'nin sorularını yanıtlayan Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Başkanı Ramazan Bingöl, bir çalışma yürüttüklerini ve ülke çapında fiyat sabitleme çağrısında bulunacaklarını aktardı.
Derneğe gelen şikayetler arasında en büyük yoğunluğu 'restoran ve lokantalardaki fiyatların yüksek olduğuna dair' olduğunu belirten Bingöl, bu konuda bir çalışma yürüttüklerini dile getirdi.
Enflasyonla mücadele konusunda da dernek olarak en hızlı hareket eden ve fiyatları indiren bir dernek olduklarını aktaran Bingöl, "Şimdi belki indirim yapamayabiliriz ama ilk kez buradan size söylüyorum. Bir çalışma içindeyiz. Ülke çapında fiyatları sabitleme çağrısında bulunacağım" ifadelerini kullandı.
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