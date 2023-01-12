Trump'tan Kongre'ye çağrı: Derin devletin Amerikalıları nasıl sansürlediğini soruşturun

"Son haberler, FBI ve diğer düzenbaz teşkilatların sansür rejimlerini sürdürmek seçimleri çalmak için Twitter'da ve büyük olasılıkla diğer şirketlerde yüksek pozisyonlara yerleştirilmiş eski ulusal güvenlik görevlileriyle sistematik olarak gizli anlaşmalar yaptığını gösteriyor. 'Twitter Dosyaları', FBI'daki yozlaşmış yetkililerin Amerikan halkına ve bana karşı büyük bir sansür, gözetleme ve propaganda kampanyası koordine ettiğini şüpheye yer bırakmayacak şekilde kanıtladı. İfşalar ayrıca derin devlet ile teknoloji tiranları arasındaki kapıyı kapatma önerimin neden bu kadar önemli olduğunu da ortaya çıkardı. Eskiden inanmıyordum ancak şimdi inanıyorum ki ortada bir gerçekten bir derin devlet var. En son karşılaştığımız meşhur örnekte FBI, Biden ailesinin işlediği suçlar hakkında gerçeğin söylenmesini engellemeye çalıştı. Biden ailesi hakkında kötü bir bilginin ortaya çıkmasını istemediler."