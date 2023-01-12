Trump'tan Kongre'ye çağrı: Derin devletin Amerikalıları nasıl sansürlediğini soruşturun
© AP Photo / John LocherDonald Trump
© AP Photo / John Locher
ABD Eski Devlet Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden yapıldığı ifşa edilen sansüre dair konuştu. ABD Kongresi'ne soruşturma çağrısı yapan Trump, derin devlete işaret etti.
SpaceX ve Twitter'ın sahibi Elon Musk'ın sosyal medya platformundaki paylaşımlar konusunda Twitter yöneticilerine yapılan baskıyı 'Twitter Dosyaları' ismiyle ifşa etmeye devam ederken, ABD'nin eski Devlet Başkanı Donald Trump'tan soruşturma çağrısı geldi.
Yayınladığı yeni bir videoda Twitter'ın 'dezenformasyon' yaymakla suçlanan kişileri sansürlemek için ABD istihbarat teşkilatlarıyla birlikte çalıştığını ortaya çıkaran ifşalara ilişkin konuşan Trump, Twitter Dosyaları'nın ABD'deki 'yasadışı sansür rejimini ortadan kaldırma planına acilen ihtiyacımız olduğunu kanıtladığını' söyledi.
Kongre liderlerini FBI ve diğer devlet kurumlarının ifade özgürlüğünü bastırmak için büyük teknoloji şirketleriyle yaptığı işbirliğini soruşturmaya çağıran Trump, şöyle konuştu:
"Son haberler, FBI ve diğer düzenbaz teşkilatların sansür rejimlerini sürdürmek seçimleri çalmak için Twitter'da ve büyük olasılıkla diğer şirketlerde yüksek pozisyonlara yerleştirilmiş eski ulusal güvenlik görevlileriyle sistematik olarak gizli anlaşmalar yaptığını gösteriyor. 'Twitter Dosyaları', FBI'daki yozlaşmış yetkililerin Amerikan halkına ve bana karşı büyük bir sansür, gözetleme ve propaganda kampanyası koordine ettiğini şüpheye yer bırakmayacak şekilde kanıtladı. İfşalar ayrıca derin devlet ile teknoloji tiranları arasındaki kapıyı kapatma önerimin neden bu kadar önemli olduğunu da ortaya çıkardı. Eskiden inanmıyordum ancak şimdi inanıyorum ki ortada bir gerçekten bir derin devlet var. En son karşılaştığımız meşhur örnekte FBI, Biden ailesinin işlediği suçlar hakkında gerçeğin söylenmesini engellemeye çalıştı. Biden ailesi hakkında kötü bir bilginin ortaya çıkmasını istemediler."
BREAKING: Trump releases new statement slamming the FBI and other agencies for colluding with big tech to censor Americans and violating our first amendment rights.— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) January 11, 2023
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