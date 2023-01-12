https://sputniknews.com.tr/20230112/suudi-arabistan-nukleer-yakit-uretecegini-acikladi-1065655781.html

Suudi Arabistan nükleer yakıt üreteceğini açıkladı

Suudi Arabistan nükleer yakıt üreteceğini açıkladı

Suudi Arabistan ihracat ve iç piyasada kullanım için sarı pasta, düşük oranda zenginleştirilmiş uranyum ve nükleer yakıt üreteceğini açıkladı. 12.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-12T00:26+0300

2023-01-12T00:26+0300

2023-01-12T00:33+0300

dünya

suudi arabistan

ihracat

ihracat hacmi

nükleer

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/02/01/1053349630_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_e736a0c583eef8a57c65d99b08aa91dd.jpg

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman başkent Riyad'da düzenlenen madencilik konulu konferansta konuştu.Suudi Bakan, son keşiflerin ülkede çeşitli uranyum portföylerini ortaya çıkardığını belirterek, ülke içinde Cebel Said ve Medine dahil olmak üzere uranyum açısından zengin çeşitli jeolojik alanlar olduğuna dikkati çekti.Ülkesinin, yerel piyasada kullanım ve ihracat için nükleer yakıt üretmeye çalıştığını söyleyen Bin Selman, bu kullanımın sarı pasta, düşük oranda zenginleştirilmiş uranyum ve nükleer yakıt üretimini içerdiğini aktardı.Bakan Bin Selman, uranyum kaynaklarını uluslararası yükümlülükler ve nükleer yakıt çevrimi standartlarına uygun olarak kullanmayı amaçladıklarını kaydetti.Suudi Arabistan Ulusal Atom Enerjisi Programı'nın, ülkede nükleer reaktörler inşa edeceğini aktaran Bin Selman, ilk aşamada iki büyük ticari nükleer reaktörün inşa edileceğini ve daha sonra bunun genişletileceğini belirtti.Bakan Bin Selman daha önce yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın büyük miktarlarda uranyumu olduğunu, bunları ticari olarak en iyi şekilde değerlendireceklerini, uranyum rezervlerini tam şeffaflıkla ele alacaklarını ve uygun ortakları arayacaklarını söylemişti.Suudi Arabistan barışçıl kullanım hedefiyle yaklaşık 6 yıl önce ulusal atom enerjisi projesi kurma fikrini gündeme getirmişti.

suudi arabistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

suudi arabistan, ihracat, ihracat hacmi, nükleer