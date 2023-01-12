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Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri belli oldu
Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri belli oldu
Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. 12.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-12T14:41+0300
2023-01-12T15:02+0300
türkiye futbol federasyonu (tff)
spor
süper lig
hakem
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Futbolda Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belirlendi.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarında görev yapacak hakemler şunlar:Yarın:14 Ocak Cumartesi:15 Ocak Pazar:
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türkiye futbol federasyonu (tff), süper lig, hakem
türkiye futbol federasyonu (tff), süper lig, hakem

Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri belli oldu

14:41 12.01.2023 (güncellendi: 15:02 12.01.2023)
© AAHakem, futbol
Hakem, futbol - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2023
© AA
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Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Futbolda Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belirlendi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarında görev yapacak hakemler şunlar:
Yarın:
17.00 Yukatel Kayserispor-Demir Grup Sivasspor: Arda Kardeşler
20.00 Galatasaray-Atakaş Hatayspor: Kadir Sağlam
14 Ocak Cumartesi:
13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Bitexen Giresunspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Adana Demirspor-MKE Ankaragücü: Burak Şeker
16.00 Arabam.com Konyaspor-Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen
19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir: Ali Şansalan
15 Ocak Pazar:
13.30 HangiKredi Ümraniyespor-İstanbulspor: Ali Palabıyık
16.00 Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük: Çağdaş Altay
19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe: Mustafa Kürşad Filiz
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