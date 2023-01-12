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https://sputniknews.com.tr/20230112/spotify-2022de-turkiyenin-en-cok-dinlenen-sanatcisi-uzinin-albumunu-yayindan-kaldirdi-1065664745.html
Spotify, 2022'de Türkiye'nin en çok dinlenen sanatçısı Uzi'nin albümünü yayından kaldırdı
Spotify, 2022'de Türkiye'nin en çok dinlenen sanatçısı Uzi'nin albümünü yayından kaldırdı
Spotify'da 2022 yılının en çok dinlenen sanatçısı olan rapçi Uzi'nin 'El Chavo' isimli albümüne platformda erişim problemi yaşanıyor. 12.01.2023, Sputnik Türkiye
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uzi
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Uzi adıyla tanınan Utku Cihan Yalçınkaya son albümü 'El Chavo'ya Spotify'da erişim engeli getirildi. Konu ile ilgili Spotify ve Uzi tarafından henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.Uzi'nin klibine daha önce YouTube'da 'Rahatsız edici görüntü' uyarısı verilmişti.Uzi, Spotify'da 2022 yılının en çok dinlenen sanatçısı olmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20220111/rapci-uzinin-konserini-narkotik-ekipleri-basti-1052613656.html
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uzi, spotify, sansür
uzi, spotify, sansür

Spotify, 2022'de Türkiye'nin en çok dinlenen sanatçısı Uzi'nin albümünü yayından kaldırdı

10:58 12.01.2023
© REUTERS / Dado RuvicSpotify
Spotify - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2023
© REUTERS / Dado Ruvic
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Spotify'da 2022 yılının en çok dinlenen sanatçısı olan rapçi Uzi'nin 'El Chavo' isimli albümüne platformda erişim problemi yaşanıyor.
Uzi adıyla tanınan Utku Cihan Yalçınkaya son albümü 'El Chavo'ya Spotify'da erişim engeli getirildi. Konu ile ilgili Spotify ve Uzi tarafından henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.
Uzi'nin klibine daha önce YouTube'da 'Rahatsız edici görüntü' uyarısı verilmişti.
Uzi, Spotify'da 2022 yılının en çok dinlenen sanatçısı olmuştu.
Uzi - Utku Cihan Yalçınkaya - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
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