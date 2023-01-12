https://sputniknews.com.tr/20230112/spotify-2022de-turkiyenin-en-cok-dinlenen-sanatcisi-uzinin-albumunu-yayindan-kaldirdi-1065664745.html

Spotify, 2022'de Türkiye'nin en çok dinlenen sanatçısı Uzi'nin albümünü yayından kaldırdı

Spotify, 2022'de Türkiye'nin en çok dinlenen sanatçısı Uzi'nin albümünü yayından kaldırdı

Spotify'da 2022 yılının en çok dinlenen sanatçısı olan rapçi Uzi'nin 'El Chavo' isimli albümüne platformda erişim problemi yaşanıyor. 12.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-12T10:58+0300

2023-01-12T10:58+0300

2023-01-12T10:58+0300

yaşam

uzi

spotify

sansür

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/02/08/1053593651_0:87:3487:2048_1920x0_80_0_0_f2922b247d24b2abd65745a45b72e4d2.jpg

Uzi adıyla tanınan Utku Cihan Yalçınkaya son albümü 'El Chavo'ya Spotify'da erişim engeli getirildi. Konu ile ilgili Spotify ve Uzi tarafından henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.Uzi'nin klibine daha önce YouTube'da 'Rahatsız edici görüntü' uyarısı verilmişti.Uzi, Spotify'da 2022 yılının en çok dinlenen sanatçısı olmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20220111/rapci-uzinin-konserini-narkotik-ekipleri-basti-1052613656.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

uzi, spotify, sansür