https://sputniknews.com.tr/20230112/spotify-2022de-turkiyenin-en-cok-dinlenen-sanatcisi-uzinin-albumunu-yayindan-kaldirdi-1065664745.html
Spotify, 2022'de Türkiye'nin en çok dinlenen sanatçısı Uzi'nin albümünü yayından kaldırdı
Spotify, 2022'de Türkiye'nin en çok dinlenen sanatçısı Uzi'nin albümünü yayından kaldırdı
Spotify'da 2022 yılının en çok dinlenen sanatçısı olan rapçi Uzi'nin 'El Chavo' isimli albümüne platformda erişim problemi yaşanıyor. 12.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-12T10:58+0300
2023-01-12T10:58+0300
2023-01-12T10:58+0300
yaşam
uzi
spotify
sansür
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/02/08/1053593651_0:87:3487:2048_1920x0_80_0_0_f2922b247d24b2abd65745a45b72e4d2.jpg
Uzi adıyla tanınan Utku Cihan Yalçınkaya son albümü 'El Chavo'ya Spotify'da erişim engeli getirildi. Konu ile ilgili Spotify ve Uzi tarafından henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.Uzi'nin klibine daha önce YouTube'da 'Rahatsız edici görüntü' uyarısı verilmişti.Uzi, Spotify'da 2022 yılının en çok dinlenen sanatçısı olmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20220111/rapci-uzinin-konserini-narkotik-ekipleri-basti-1052613656.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/02/08/1053593651_753:0:3484:2048_1920x0_80_0_0_94e524d9dc2fdfb7799bcaa2cc90dcc0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
uzi, spotify, sansür
Spotify, 2022'de Türkiye'nin en çok dinlenen sanatçısı Uzi'nin albümünü yayından kaldırdı
Abone ol
Spotify'da 2022 yılının en çok dinlenen sanatçısı olan rapçi Uzi'nin 'El Chavo' isimli albümüne platformda erişim problemi yaşanıyor.
Uzi adıyla tanınan Utku Cihan Yalçınkaya son albümü 'El Chavo'ya Spotify'da erişim engeli getirildi. Konu ile ilgili Spotify ve Uzi tarafından henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.
Uzi'nin klibine daha önce YouTube'da 'Rahatsız edici görüntü' uyarısı verilmişti.
Uzi, Spotify'da 2022 yılının en çok dinlenen sanatçısı olmuştu.