Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230112/seni-mite-alacagiz-yalaniyla-cinsel-istismar-okul-muduru-asuman-sahar-koleri-de-tutuklandi-1065663716.html
'Seni MİT'e alacağız' yalanıyla cinsel istismar: Okul müdürü Asuman Sahar Koleri de tutuklandı
'Seni MİT'e alacağız' yalanıyla cinsel istismar: Okul müdürü Asuman Sahar Koleri de tutuklandı
Lise öğrencisi G.A.'nın (17), 'Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız' vaadiyle kandırılıp, elektrik ustası Ahmet Mandal'ın (35) cinsel... 12.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-12T10:05+0300
2023-01-12T10:05+0300
türkiye
milli istihbarat teşkilatı
okul müdürü
cinsel istismar
çocuklara yönelik cinsel istismar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0c/1065663405_23:0:594:321_1920x0_80_0_0_b61bc5a71bcd3bb2e8fd9008134c3c1c.jpg
Lise müdürü Harun Avcu, geçen yıl kasım ayında son sınıfta okuyan G.A. isimli kız öğrenciyi, derslerinde başarılı olduğu için 'Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız' diyerek kandırıp, evli ve 3 çocuk babası Ahmet Mandal ile tanıştırdı. Mandal, iddiaya göre; G.A.'ya günlerce cinsel istismarda bulundu. G.A.'nın durumu anlatması ile ailesi şikayetçi oldu. Kendisini 'MİT mensubu' olarak tanıtan elektrik ustası Ahmet Mandal, gözaltına alınıp 25 Kasım'da 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.Bir öğrenci daha şikayetçi olduG.A.'nın ailesinin avukatı Mehmet Onur Güleç, geçen aralık ayında Okul müdürleri Harun Avcu ve Asuman Sahar Koleri ile diğer şüphelilerin tutuklanması için savcılığa talepte bulundu. Talebin kabul edilmesinin ardından G.A.'nın okuduğu lisenin müdürü Harun Avcu, odasında G.A. ile Mandal'ın dini nikahının kıyıldığı okulun müdürü Asuman Sahar Koleri, eşi M.K. ile Mandal'ın koruması olarak tanıttığı A.A., 15 Aralık'ta yeniden gözaltına alındı. Harun Avcu tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Soruşturma kapsamında birçok kişinin ifadesine başvuruldu. Aynı okulda eğitim gören K.K. adlı kız öğrenci de Ahmet Mandal'ın tacize uğradığını iddia ederek, şikayetçi oldu. G.A.'nın arkadaşı K.K.'nin ifadesinde, "Ahmet Mandal, 'Seni MİT'e alacağız' diyerek benimle yakınlık kurdu. 'Seni seviyorum' diyerek sarılıp öptü" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221209/okul-muduru-aracilik-etti-17-yasindaki-lise-ogrencisine-mit-yalaniyla-cinsel-istismar-1064380848.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0c/1065663405_94:0:522:321_1920x0_80_0_0_441866d09014e7596e94e93c469767ec.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
milli istihbarat teşkilatı, okul müdürü, cinsel istismar, çocuklara yönelik cinsel istismar
milli istihbarat teşkilatı, okul müdürü, cinsel istismar, çocuklara yönelik cinsel istismar

'Seni MİT'e alacağız' yalanıyla cinsel istismar: Okul müdürü Asuman Sahar Koleri de tutuklandı

10:05 12.01.2023
© İHALise öğrencisi G.A.'nın (17), 'Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız' vaadiyle kandırılıp, elektrik ustası Ahmet Mandal'ın (35) cinsel istismarına uğramasına ilişkin yürütülen soruşturmada dini nikahın kıyıldığı okulun müdürü Asuman Sahar Koleri de tutuklandı.
Lise öğrencisi G.A.'nın (17), 'Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız' vaadiyle kandırılıp, elektrik ustası Ahmet Mandal'ın (35) cinsel istismarına uğramasına ilişkin yürütülen soruşturmada dini nikahın kıyıldığı okulun müdürü Asuman Sahar Koleri de tutuklandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2023
© İHA
Abone olTelegram
Lise öğrencisi G.A.'nın (17), 'Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız' vaadiyle kandırılıp, elektrik ustası Ahmet Mandal'ın (35) cinsel istismarına uğramasına ilişkin yürütülen soruşturmada dini nikahın kıyıldığı okulun müdürü Asuman Sahar Koleri de tutuklandı.
Lise müdürü Harun Avcu, geçen yıl kasım ayında son sınıfta okuyan G.A. isimli kız öğrenciyi, derslerinde başarılı olduğu için 'Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız' diyerek kandırıp, evli ve 3 çocuk babası Ahmet Mandal ile tanıştırdı. Mandal, iddiaya göre; G.A.'ya günlerce cinsel istismarda bulundu. G.A.'nın durumu anlatması ile ailesi şikayetçi oldu. Kendisini 'MİT mensubu' olarak tanıtan elektrik ustası Ahmet Mandal, gözaltına alınıp 25 Kasım'da 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.

Bir öğrenci daha şikayetçi oldu

G.A.'nın ailesinin avukatı Mehmet Onur Güleç, geçen aralık ayında Okul müdürleri Harun Avcu ve Asuman Sahar Koleri ile diğer şüphelilerin tutuklanması için savcılığa talepte bulundu. Talebin kabul edilmesinin ardından G.A.'nın okuduğu lisenin müdürü Harun Avcu, odasında G.A. ile Mandal'ın dini nikahının kıyıldığı okulun müdürü Asuman Sahar Koleri, eşi M.K. ile Mandal'ın koruması olarak tanıttığı A.A., 15 Aralık'ta yeniden gözaltına alındı. Harun Avcu tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında birçok kişinin ifadesine başvuruldu. Aynı okulda eğitim gören K.K. adlı kız öğrenci de Ahmet Mandal'ın tacize uğradığını iddia ederek, şikayetçi oldu. G.A.'nın arkadaşı K.K.'nin ifadesinde, "Ahmet Mandal, 'Seni MİT'e alacağız' diyerek benimle yakınlık kurdu. 'Seni seviyorum' diyerek sarılıp öptü" dedi.
Lise öğrencisine MİT yalanıyla cinsel saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2022
TÜRKİYE
Okul müdürü aracılık etti: 17 yaşındaki lise öğrencisine, MİT yalanıyla cinsel istismar
9 Aralık 2022, 14:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала