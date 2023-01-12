https://sputniknews.com.tr/20230112/seni-mite-alacagiz-yalaniyla-cinsel-istismar-okul-muduru-asuman-sahar-koleri-de-tutuklandi-1065663716.html

'Seni MİT'e alacağız' yalanıyla cinsel istismar: Okul müdürü Asuman Sahar Koleri de tutuklandı

'Seni MİT'e alacağız' yalanıyla cinsel istismar: Okul müdürü Asuman Sahar Koleri de tutuklandı

Lise öğrencisi G.A.'nın (17), 'Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız' vaadiyle kandırılıp, elektrik ustası Ahmet Mandal'ın (35) cinsel... 12.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-12T10:05+0300

2023-01-12T10:05+0300

2023-01-12T10:05+0300

türkiye

milli istihbarat teşkilatı

okul müdürü

cinsel istismar

çocuklara yönelik cinsel istismar

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Lise müdürü Harun Avcu, geçen yıl kasım ayında son sınıfta okuyan G.A. isimli kız öğrenciyi, derslerinde başarılı olduğu için 'Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız' diyerek kandırıp, evli ve 3 çocuk babası Ahmet Mandal ile tanıştırdı. Mandal, iddiaya göre; G.A.'ya günlerce cinsel istismarda bulundu. G.A.'nın durumu anlatması ile ailesi şikayetçi oldu. Kendisini 'MİT mensubu' olarak tanıtan elektrik ustası Ahmet Mandal, gözaltına alınıp 25 Kasım'da 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.Bir öğrenci daha şikayetçi olduG.A.'nın ailesinin avukatı Mehmet Onur Güleç, geçen aralık ayında Okul müdürleri Harun Avcu ve Asuman Sahar Koleri ile diğer şüphelilerin tutuklanması için savcılığa talepte bulundu. Talebin kabul edilmesinin ardından G.A.'nın okuduğu lisenin müdürü Harun Avcu, odasında G.A. ile Mandal'ın dini nikahının kıyıldığı okulun müdürü Asuman Sahar Koleri, eşi M.K. ile Mandal'ın koruması olarak tanıttığı A.A., 15 Aralık'ta yeniden gözaltına alındı. Harun Avcu tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Soruşturma kapsamında birçok kişinin ifadesine başvuruldu. Aynı okulda eğitim gören K.K. adlı kız öğrenci de Ahmet Mandal'ın tacize uğradığını iddia ederek, şikayetçi oldu. G.A.'nın arkadaşı K.K.'nin ifadesinde, "Ahmet Mandal, 'Seni MİT'e alacağız' diyerek benimle yakınlık kurdu. 'Seni seviyorum' diyerek sarılıp öptü" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20221209/okul-muduru-aracilik-etti-17-yasindaki-lise-ogrencisine-mit-yalaniyla-cinsel-istismar-1064380848.html

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milli istihbarat teşkilatı, okul müdürü, cinsel istismar, çocuklara yönelik cinsel istismar