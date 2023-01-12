https://sputniknews.com.tr/20230112/sanliurfada-7-intihar-eylemcisi-yakalandi-1065671203.html

Şanlıurfa'da 7 intihar eylemcisi yakalandı

Şanlıurfa'da 7 intihar eylemcisi yakalandı

IŞİD'e yönelik Şanlıurfa merkezli 7 ildeki operasyonlarda intihar saldırısı yapabileceği değerlendirilen 7 terör zanlısı yakalandı. 12.01.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

işid

operasyon

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İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, IŞİD le bağlantılı olan ve çeşitli illerde intihar saldırısı şeklinde eylemlerde bulunabilecek kişilerin yakalanması için Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı.Ekiplerce, Şanlıurfa merkezli Diyarbakır, Mardin, Afyonkarahisar, Ankara, Bursa ve Adana'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 7 zanlı yakalandı.Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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