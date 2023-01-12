https://sputniknews.com.tr/20230112/sanliurfada-7-intihar-eylemcisi-yakalandi-1065671203.html
Şanlıurfa'da 7 intihar eylemcisi yakalandı
Şanlıurfa'da 7 intihar eylemcisi yakalandı
IŞİD'e yönelik Şanlıurfa merkezli 7 ildeki operasyonlarda intihar saldırısı yapabileceği değerlendirilen 7 terör zanlısı yakalandı. 12.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-12T13:04+0300
2023-01-12T13:04+0300
2023-01-12T13:04+0300
türkiye
işid
operasyon
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İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, IŞİD le bağlantılı olan ve çeşitli illerde intihar saldırısı şeklinde eylemlerde bulunabilecek kişilerin yakalanması için Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı.Ekiplerce, Şanlıurfa merkezli Diyarbakır, Mardin, Afyonkarahisar, Ankara, Bursa ve Adana'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 7 zanlı yakalandı.Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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MIA „Rosiya Segodnya“
işid, operasyon
Şanlıurfa'da 7 intihar eylemcisi yakalandı
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IŞİD'e yönelik Şanlıurfa merkezli 7 ildeki operasyonlarda intihar saldırısı yapabileceği değerlendirilen 7 terör zanlısı yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, IŞİD le bağlantılı olan ve çeşitli illerde intihar saldırısı şeklinde eylemlerde bulunabilecek kişilerin yakalanması için Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı.
Ekiplerce, Şanlıurfa merkezli Diyarbakır, Mardin, Afyonkarahisar, Ankara, Bursa ve Adana'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 7 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.