https://sputniknews.com.tr/20230112/rusyada-binada-cikan-yangin-sonduruldu-dis-cephe-dondu-1065681736.html
Rusya’da binada çıkan yangın söndürüldü, dış cephe dondu
Rusya’da binada çıkan yangın söndürüldü, dış cephe dondu
Rusya’nın Ufa kentinde iki katlı bir binada çıkan yangın söndürüldükten sonra dış cephe tamamen buz tuttu. 12.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-12T17:05+0300
2023-01-12T17:05+0300
2023-01-12T17:09+0300
dünya
rusya
yangın
buz
soğuk
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Rusya’nın Ufa kentindeki iki karlı ahşap bir binada yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi yangını söndürürken ilginç görüntüler ortaya çıktı. Hava sıcaklığının eksi 37 derecede seyrettiği bölgede yürütülen söndürme çalışmalarında binanın dış cephesi tamamen dondu, çatıda ve pencere kenarlarında buz sarkıtları oluştu. Yangında 4 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
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rusya, yangın, buz, soğuk
rusya, yangın, buz, soğuk
Rusya’da binada çıkan yangın söndürüldü, dış cephe dondu
17:05 12.01.2023 (güncellendi: 17:09 12.01.2023) Abone ol
Rusya’nın Ufa kentinde iki katlı bir binada çıkan yangın söndürüldükten sonra dış cephe tamamen buz tuttu.
Rusya’nın Ufa kentindeki iki karlı ahşap bir binada yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi yangını söndürürken ilginç görüntüler ortaya çıktı.
Hava sıcaklığının eksi 37 derecede seyrettiği bölgede yürütülen söndürme çalışmalarında binanın dış cephesi tamamen dondu, çatıda ve pencere kenarlarında buz sarkıtları oluştu.
Yangında 4 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.