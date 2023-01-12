Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230112/rusyada-binada-cikan-yangin-sonduruldu-dis-cephe-dondu-1065681736.html
Rusya’da binada çıkan yangın söndürüldü, dış cephe dondu
Rusya’da binada çıkan yangın söndürüldü, dış cephe dondu
Rusya’nın Ufa kentinde iki katlı bir binada çıkan yangın söndürüldükten sonra dış cephe tamamen buz tuttu. 12.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-12T17:05+0300
2023-01-12T17:09+0300
dünya
rusya
yangın
buz
soğuk
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0c/1065681591_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_a1b71c907e0576bb35784144ea5b5bc1.jpg
Rusya’nın Ufa kentindeki iki karlı ahşap bir binada yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi yangını söndürürken ilginç görüntüler ortaya çıktı. Hava sıcaklığının eksi 37 derecede seyrettiği bölgede yürütülen söndürme çalışmalarında binanın dış cephesi tamamen dondu, çatıda ve pencere kenarlarında buz sarkıtları oluştu. Yangında 4 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0c/1065681591_278:0:1239:721_1920x0_80_0_0_3bf47be05e326c43b39bac8ded986f05.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, yangın, buz, soğuk
rusya, yangın, buz, soğuk

Rusya’da binada çıkan yangın söndürüldü, dış cephe dondu

17:05 12.01.2023 (güncellendi: 17:09 12.01.2023)
© İHARusya- İtfaiye- Yangın
Rusya- İtfaiye- Yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2023
© İHA
Abone olTelegram
Rusya’nın Ufa kentinde iki katlı bir binada çıkan yangın söndürüldükten sonra dış cephe tamamen buz tuttu.
Rusya’nın Ufa kentindeki iki karlı ahşap bir binada yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi yangını söndürürken ilginç görüntüler ortaya çıktı.
Hava sıcaklığının eksi 37 derecede seyrettiği bölgede yürütülen söndürme çalışmalarında binanın dış cephesi tamamen dondu, çatıda ve pencere kenarlarında buz sarkıtları oluştu.
Yangında 4 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала