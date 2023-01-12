https://sputniknews.com.tr/20230112/rusya-savunma-bakanligi-komisyonu-belarustaki-rus-askeri-birlikleri-denetledi-1065686248.html
Rusya Savunma Bakanlığı komisyonu Belarus’taki Rus askeri birlikleri denetledi
Rusya Savunma Bakanlığı komisyonu Belarus’taki Rus askeri birlikleri denetledi
Rus Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Oleg Salyukov başkanlığındaki Rusya Savunma Bakanlığı komisyonunun Belarus’a geldiği belirtildi. 12.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-12T19:59+0300
2023-01-12T19:59+0300
2023-01-12T19:59+0300
dünya
belarus
rusya savunma bakanlığı
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Belarus Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Belarus ordu poligonlarında bulunan bölgesel kuvvet gruplarındaki Rus birim ve birlikler denetlendi” ifadesine yer verildi.Denetim çalışmaları sırasında, birlikler arasındaki koordinasyon kalitesinin incelendiği ve Rusya-Belarus Birlik Devleti’nin askeri güvenliğini sağlama yönündeki görevleri yerine getirme kabiliyetinin değerlendirildiği ifade edildi.
https://sputniknews.com.tr/20221224/rusya-disisleri-rus-belarus-ortak-bolgesel-gucu-ukraynadaki-operasyonda-yer-almiyor-1064959983.html
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belarus, rusya savunma bakanlığı
belarus, rusya savunma bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı komisyonu Belarus’taki Rus askeri birlikleri denetledi
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Rus Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Oleg Salyukov başkanlığındaki Rusya Savunma Bakanlığı komisyonunun Belarus’a geldiği belirtildi.
Belarus Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Belarus ordu poligonlarında bulunan bölgesel kuvvet gruplarındaki Rus birim ve birlikler denetlendi” ifadesine yer verildi.
Denetim çalışmaları sırasında, birlikler arasındaki koordinasyon kalitesinin incelendiği ve Rusya-Belarus Birlik Devleti’nin askeri güvenliğini sağlama yönündeki görevleri yerine getirme kabiliyetinin değerlendirildiği ifade edildi.