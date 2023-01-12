https://sputniknews.com.tr/20230112/rusya-savunma-bakanligi-donetsk-yonunde-taarruz-basarili-bir-sekilde-devam-ediyor-1065685571.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Donetsk yönünde taarruz başarılı bir şekilde devam ediyor

Rusya Savunma Bakanlığı: Donetsk yönünde taarruz başarılı bir şekilde devam ediyor

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Donetsk yönünde başarılı bir şekilde ilerlediklerini, uçak ve topçu birliklerinin düşman... 12.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-12T19:35+0300

2023-01-12T19:35+0300

2023-01-12T19:35+0300

igor konaşenkov

rusya savunma bakanlığı

ukrayna krizi

ukrayna krizi

donetsk

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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugünkü basın toplantısında Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri harekata ilişkin güncel bilgileri paylaştı.“Rus ordu birliklerinin Donetsk yönünde başarılı taarruz eylemleri devam etti. Hava saldırıları ve topçu atışları sonucunda düşmanın geri dönüşü olmayan kayıpları 70’e yakın Ukraynalı askeri personel, ayrıca bir tank, üç zırhlı muharebe aracı ve dört otomobil oldu” diyen Konaşenkov, açıklamasını şöyle sürdürdü:Topçu kuvvetlerinin mücadelesi sırasında Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) iki yerleşiminde ABD yapımı iki adet M777 ve bir M109 Paladin topçu sisteminin atış mevzilerinde imha edildiğine dikkat çeken Konaşenkov, ayrıca Harkov Bölgesi’nde ve DHC’de Ukrayna’ya ait üç adet Grad çok namlulu roketatar muharebe aracının, DHC ve Zaporojye Bölgesi’nde de iki adet 2C1 Gvozdika kundağı motorlu obüsün yok edildiği bilgisini verdi.DHC’de ABD yapımı AN/TPQ-50 düşman topçusu ile mücadele radarının da imha edildiğini dile getiren Konaşenkov, Rus Hava-Uzay Kuvvetlerinin savaş uçaklarının DHC’de Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait bir Su-25 uçağını düşürdüklerini vurguladı.Rus komutan, hava savunma sistemlerinin son bir günde DHC ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde (LHC) Ukrayna’ya ait beş insansız hava aracını, ayrıca Zaporojye Bölgesi’nde HIMARS ve Olha çok namlulu roketatar sistemi roketinin önlendiğinin altını çizdi.Düşman güçlerinin verdiği kayıplar ile ilgili güncel bilgileri de paylaşan Konaşenkov, “Özel askeri harekatın başından bu yana toplam 372 uçak, 200 helikopter, 2 bin 873 insansız hava aracı, 400 uçaksavar füze sistemi, 7 bin 486 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, 979 çok namlulu roketatar sistemi, 3 bin 813 sahra ve havan topu ile 8 bin 19 adet özel askeri araç imha edildi” ifadelerini kullandı.

donetsk

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igor konaşenkov, rusya savunma bakanlığı, ukrayna krizi, donetsk