https://sputniknews.com.tr/20230112/rus-disisleri-turkiyenin-zelenskiyin-baris-planina-iliskin-degerlendirmelerine-katilmiyoruz-1065677342.html

Rus Dışişleri: Türkiye’nin Zelenskiy’in ‘barış planına’ ilişkin değerlendirmelerine katılmıyoruz

Rus Dışişleri: Türkiye’nin Zelenskiy’in ‘barış planına’ ilişkin değerlendirmelerine katılmıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye’nin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’in önerdiği ‘barış planına’ ilişkin değerlendirmelerine... 12.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-12T15:06+0300

2023-01-12T15:06+0300

2023-01-12T15:06+0300

dünya

mariya zaharova

rusya

türkiye

barış

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, bugünkü basın toplantısında Türkiye’nin Ukrayna lideri Zelenskiy’in önerdiği ‘barış planına’ ilişkin değerlendirmelerine Rusya’nın katılmadığını, söz konusu planın Moskova için kabul edilemez olduğunu ifade etti. Zaharova, “Türkiye'nin, Zelenskiy’in sözde barış planına ilişkin değerlendirmesini çok iyi biliyoruz, ona katılamayız, Ankara'nın Kiev rejiminin bu girişimine verdiği desteğin, Ukrayna'da barışı sağlamanın en uygun yollarını aramaya katkıda bulunması pek olası değil, bu planın ülkemiz için kabul edilemez olduğunu birçok kez söyledik” diye konuştu. ‘Rusya, Suriye ve Türkiye dışişleri bakanlarının toplantısı için çalışma devam ediyor’ Rus diplomat, Rusya, Suriye ve Türkiye dışişleri bakanlarının görüşmesinin tarihi ile ilgili soruya da, “Söz konusu toplantı için çalışma devam ediyor” yanıtını verdi. Zaharova, birçok medya kuruluşunun böyle duyurmasına rağmen 11 Ocak tarihinin bakanların toplanacağı tarih olarak onaylanmadığını kaydetti.

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mariya zaharova, rusya, türkiye, barış