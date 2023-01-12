https://sputniknews.com.tr/20230112/numan-kurtulmus-isvecde-gerceklestirilen-cirkin-gosteri-tum-turkiyeye-karsi-yapilmis-bir-saldiri-1065679756.html
Numan Kurtulmuş: İsveç'de gerçekleştirilen çirkin gösteri tüm Türkiye'ye karşı yapılmış bir saldırı
Numan Kurtulmuş: İsveç'de gerçekleştirilen çirkin gösteri tüm Türkiye'ye karşı yapılmış bir saldırı
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "İsveç'de gerçekleştirilen çirkin gösteri yalnızca Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı değil tüm Türkiye'ye karşı... 12.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-12T16:20+0300
2023-01-12T16:20+0300
2023-01-12T16:20+0300
politika
numan kurtulmuş
isveç
nato
türkiye
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Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kurtulmuş, "İsveç'de gerçekleştirilen çirkin gösteri yalnızca Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı değil tüm Türkiye'ye karşı yapılmış bir saldırıdır. Bu yapılan alçaklık da buna seyirci kalınması da asla kabul edilemez. Türkiye'nin NATO'ya girmek isteyen ülkelerin terör örgütlerine müsade etmemesi konusundaki hassasiyetinin de ne kadar haklı olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır." diye yazdı.
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numan kurtulmuş, isveç, nato, türkiye
numan kurtulmuş, isveç, nato, türkiye
Numan Kurtulmuş: İsveç'de gerçekleştirilen çirkin gösteri tüm Türkiye'ye karşı yapılmış bir saldırı
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "İsveç'de gerçekleştirilen çirkin gösteri yalnızca Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı değil tüm Türkiye'ye karşı yapılmış bir saldırıdır" açıklamasında bulundu.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kurtulmuş, "İsveç'de gerçekleştirilen çirkin gösteri yalnızca Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı değil tüm Türkiye'ye karşı yapılmış bir saldırıdır. Bu yapılan alçaklık da buna seyirci kalınması da asla kabul edilemez. Türkiye'nin NATO'ya girmek isteyen ülkelerin terör örgütlerine müsade etmemesi konusundaki hassasiyetinin de ne kadar haklı olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır." diye yazdı.