https://sputniknews.com.tr/20230112/numan-kurtulmus-isvecde-gerceklestirilen-cirkin-gosteri-tum-turkiyeye-karsi-yapilmis-bir-saldiri-1065679756.html

Numan Kurtulmuş: İsveç'de gerçekleştirilen çirkin gösteri tüm Türkiye'ye karşı yapılmış bir saldırı

Numan Kurtulmuş: İsveç'de gerçekleştirilen çirkin gösteri tüm Türkiye'ye karşı yapılmış bir saldırı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "İsveç'de gerçekleştirilen çirkin gösteri yalnızca Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı değil tüm Türkiye'ye karşı... 12.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-12T16:20+0300

2023-01-12T16:20+0300

2023-01-12T16:20+0300

politika

numan kurtulmuş

isveç

nato

türkiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/03/1063029258_0:61:1200:736_1920x0_80_0_0_6a689eeddab1d6723a58f5d9e8c3c061.jpg

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kurtulmuş, "İsveç'de gerçekleştirilen çirkin gösteri yalnızca Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı değil tüm Türkiye'ye karşı yapılmış bir saldırıdır. Bu yapılan alçaklık da buna seyirci kalınması da asla kabul edilemez. Türkiye'nin NATO'ya girmek isteyen ülkelerin terör örgütlerine müsade etmemesi konusundaki hassasiyetinin de ne kadar haklı olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır." diye yazdı.

isveç

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

numan kurtulmuş, isveç, nato, türkiye