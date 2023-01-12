https://sputniknews.com.tr/20230112/new-yorkta-hastanelerle-sendika-anlasmaya-vardi-hemsire-grevi-sona-erdi-1065679215.html

New York'ta hastanelerle sendika anlaşmaya vardı, hemşire grevi sona erdi

New York'ta hastanelerle sendika anlaşmaya vardı, hemşire grevi sona erdi

Britanya'da Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) çalışanlarının grevi devam ederken, ABD'nin New York şehrinde hemşirelerle toplu sözleşmeye varılamayan son iki ve en... 12.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-12T16:02+0300

2023-01-12T16:02+0300

2023-01-12T16:17+0300

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Manhattan'daki Mount Sinai Hastanesi'nden 3600, Bronx'daki Montefiore Tıp Merkezi'nden 3500 hemşirenin katıldığı grev, 3 gün sonra noktalandı. New York Eyaleti Hemşireler Derneği isimli sendika, iki hastanenin yönetimleriyle geçici anlaşmaya vardı. Hemşirelerin grev gerekçeleri arasında devasa boyutta personel eksikliğinin yaygın tükenmişlik sendromuna neden olması ve hastalara uygun şekilde bakım yapma kabiliyetlerini engellemesini öne çıkarıyordu. İlk etapta koşulları açıklanmayan anlaşmanın nihai şeklini alabilmesi için hemşirelerin aralarında yapacağı oylamayla onaylanması gerekiyor. 42 bin hemşireyi temsil eden sendika, geçici anlaşmanın daha fazla sayıda hemşirenin çalışmasını ve hastaların daha iyi bakım görmesini sağlayacağını söyledi.Açıklamada "Birlik olmamız ve her şeyi göze almamız sayesinde hem Montefiore hem de Mount Sinai'nin hemşirelerin hasta bakımı için greve gittiği bölümlerinde uygulanabilir güvenli personel oranları kazandık" denilerek eklendi:"Bugün, zaferimizin hastalarımız için daha güvenli bakım ve mesleğimiz için daha sürdürülebilir işler anlamına geldiğini bilerek başımız dik işimizin başına dönebiliriz." Mount Sinai Hastanesi yönetimi anlaşmayı 'adil ve sorumlu' olarak niteledi.Açıklamada "Teklif ettiğimiz anlaşma, sendika ile diğer 8 hastane arasında varılanlara benzer. Adil, sorumlu ve hastalara öncelik veriyor" denildi. Montefiore Tıp Merkezi'nden de "En başından beri iyi niyetle pazarlık yapmak ve hemşirelerimiz için öncelikli sorunları ele almak için masaya oturduk. Bu grevin sadece hemşirelerimizi değil, herkesi etkilediğini biliyoruz ve hasta bakımının sekteye uğramasını en aza indirgemek için mümkün olan en kısa sürede bir çözüme ulaşmaya kararlıyız" açıklaması geldi.Montefiore hemşirelerin bugün ABD Doğu Yakası saatiyle sabah 7'de işe dönmesiyle tüm ameliyatlar, prosedürler ve ayakta hasta randevularının planlandığı gibi devam edeceğini söyledi.Geçen yıl ABD genelindeki diğer hemşire grevlerinde olduğu gibi New York'ta greve giden hemşireler de yeterli ücret almadan güvensiz koşullarda uzun saatler çalıştıklarına dikkat çekti. Bakılması gereken çok fazla hastaya olmasının yarattığı stresin hemşireleri meslekten uzaklaştırdığını ve bunun personel ve hasta bakımı krizlerini daha da kötüleştirdiğini vurguladı.Daha önce sendika, New York'taki diğer hastanelerin yüzde 19'luk zam teklifini onaylaması sonucu buralarda çalışan on binlerce hemşirenin greve gitmesi önlenmişti.Ancak en büyük iki hastanedeki hemşireler, grev kararı alırken maaş artışlarının personel eksikliğini gidermek için yeterli olmadığını belirtti. Hastane yönetimleri ise diğer hastanelerle aynı anlaşmayı kabul etmeyen bu tavrı kınadı.

https://sputniknews.com.tr/20230109/new-yorkun-en-buyuk-iki-hastanesindeki--7-binden-fazla-hemsire-bugun-greve-gideceklerini-ilan-etti-1065551889.html

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