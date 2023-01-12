https://sputniknews.com.tr/20230112/muge-anlinin-sundugu-programdan-ayrilan-psikiyatrist-arif-verimli-oradakiler-gercegi-yansitmiyor-1065663537.html
Müge Anlı'nın sunduğu programdan ayrılan psikiyatrist Arif Verimli: 'Oradakiler gerçeği yansıtmıyor'
Müge Anlı'nın sunduğu programdan ayrılan psikiyatrist Arif Verimli: 'Oradakiler gerçeği yansıtmıyor'
14 yıl boyunca Müge Anlı ile Tatlı Sert programında izleyici karşısına çıkan uzman psikiyatrist Arif Verimli, “Orada olanlar toplumun gerçeğini yansıtmıyor”... 12.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-12T10:02+0300
2023-01-12T10:02+0300
2023-01-12T10:02+0300
türkiye
müge anlı
müge anlı ile tatlı sert
arif verimli
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Katarsis'te Gökhan Çınar'ın konuğu olan Arif Verimli, Müge Anlı’nın programına dair açıklamalarda bulundu.Medya sektörüne giriş sebebini anlatan Arif Verimli, “Bizim ülkemizde milyonlarca kişi bilimsel bilgiden yoksun. Ben bilgiyi vatandaşa yaymayı ve insanları kötü yargılardan sıyırmayı amaç edindim, medyayı da bu anlamda kullandım” dedi.Arif Verimli, “Hakkınızda en son çıkan yalan haber neydi?” sorusuna ise “Ben kaza yaptım. Kazada kullandığım arabam ikinci el bir arabaydı. Bir gazete 'Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Başhekimi Arif Verimli lüks aracıyla kaza yaptı' diye yazınca çok sinirlendim. Gazeteciler Cemiyeti'ne başvurdum, isteğim yerine getirilmedi, o yalan haberi yedik yani. Bunu hiç unutmuyorum” yanıtını verdi.Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hakkında da konuşan Verimli, “Orada olanlar toplumun gerçeğini yansıtmıyor. Davranış bozukluğu olan bir tutam insanı getirip bin kişiye izletiyorlar. Toplum o değil. Ama ben pişman değilim. Oraya, 'şu davranışı böyle yaparsak daha iyi sonuç alırız' gibi bir misyonla başladım fakat sonra ayrıldım. Onlara başarılar diliyorum'' dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230102/sivassporun-iptal-edilen-golu-icin-ekran-karartildi-muge-anlidan-yardim-istendi-1065298949.html
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müge anlı, müge anlı ile tatlı sert, arif verimli
müge anlı, müge anlı ile tatlı sert, arif verimli
Müge Anlı'nın sunduğu programdan ayrılan psikiyatrist Arif Verimli: 'Oradakiler gerçeği yansıtmıyor'
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14 yıl boyunca Müge Anlı ile Tatlı Sert programında izleyici karşısına çıkan uzman psikiyatrist Arif Verimli, “Orada olanlar toplumun gerçeğini yansıtmıyor” dedi. “Davranış bozukluğu olan bir tutam insanı getirip bin kişiye izletiyorlar. Toplum o değil” diyen Arif Verimli, programa dahil olduğu için pişman olmadığını ifade etti.
Katarsis'te Gökhan Çınar'ın konuğu olan Arif Verimli, Müge Anlı’nın programına dair açıklamalarda bulundu.
Medya sektörüne giriş sebebini anlatan Arif Verimli, “Bizim ülkemizde milyonlarca kişi bilimsel bilgiden yoksun. Ben bilgiyi vatandaşa yaymayı ve insanları kötü yargılardan sıyırmayı amaç edindim, medyayı da bu anlamda kullandım” dedi.
Arif Verimli, “Hakkınızda en son çıkan yalan haber neydi?” sorusuna ise “Ben kaza yaptım. Kazada kullandığım arabam ikinci el bir arabaydı. Bir gazete 'Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Başhekimi Arif Verimli lüks aracıyla kaza yaptı' diye yazınca çok sinirlendim. Gazeteciler Cemiyeti'ne başvurdum, isteğim yerine getirilmedi, o yalan haberi yedik yani. Bunu hiç unutmuyorum” yanıtını verdi.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hakkında da konuşan Verimli, “Orada olanlar toplumun gerçeğini yansıtmıyor. Davranış bozukluğu olan bir tutam insanı getirip bin kişiye izletiyorlar. Toplum o değil. Ama ben pişman değilim. Oraya, 'şu davranışı böyle yaparsak daha iyi sonuç alırız' gibi bir misyonla başladım fakat sonra ayrıldım. Onlara başarılar diliyorum'' dedi.