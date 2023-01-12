https://sputniknews.com.tr/20230112/meteorolojiden-bazi-iller-icin-sari-ve-turuncu-alarm-1065660615.html

Meteoroloji'den bazı iller için sarı ve turuncu alarm

Meteoroloji'den bazı iller için sarı ve turuncu alarm

Meteoroloji 12 Ocak hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava hakim olacak. Ancak bazı bölgelerde bu durum alarm... 12.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-12T07:52+0300

2023-01-12T07:52+0300

2023-01-12T07:52+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye'nin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz ile Muğla, Aydın'ın kıyı kesimleri, Eskişehir, Ankara ve Konya'nın batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra İç Ege ile Batı Akdeniz’in yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Akdeniz'de kuvvetli ve çok kuvvetli yer yer şiddetli, 1200 m üzeri rakımlı yerlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.KUVVETLİ VE YER YER ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Batı Akdeniz kuvvetli ve çok kuvvetli yer yer şiddetli, 1200 m üzeri rakımlı yerlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.KUVVETLİ RÜZGÂR VE FIRTINA UYARISI: Rüzgarın; Batı Akdeniz kıyılarında doğu ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden; çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.MarmaraÇok bulutlu, sabah ilk saatlerde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin, öğle saatlerinden sonra bölgenin doğu kesimleri ile İstanbul ve Balıkesir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 9°CÇok bulutlu, sabah ilk saatlerde hafif yağmurluİSTANBUL °C, 14°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 12°CÇok bulutlu, sabah ilk saatlerde hafif yağmurluKOCAELİ °C, 16°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlıEgeÇok bulutlu, İç kesimleri ve Muğla çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı gece saatlerinde Kütahya ve Afyon çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, gece saatlerinde yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıDENİZLİ °C, 12°CÇok bulutlu, doğusu yerel olmak üzere yağmurluİZMİR °C, 16°CÇok bulutluMUĞLA °C, 12°CÇok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlıAkdenizParçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların, Batı Akdeniz'de kuvvetli, Antalya çevreleri ile Isparta’nın güney ve Burdur’un doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması, 1200 m üzeri rakımlı yerlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz kıyılarında doğu ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.ADANA °C, 17°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 14°CÇok bulutlu, kuvvetli ve yer yer şiddetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç ve yüksek kerimlerinde (1200 m üzeri) kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.ISPARTA °C, 6°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri ile gece ve sabah saatlerinde il genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; il genelinde kuvvetli, güney ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.MERSİN °C, 17°CParçalı bulutluİç AnadoluParçalı ve az bulutlu, batısının çok bulutlu, Eskişehir çevreleri ile Ankara ve Konya'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere yağmurlu, gece saatlerinde yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyorANKARA °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri hafif yağmurlu, gece saatlerinde yüksek kesimleri karla karışık yağmurluESKİŞEHİR °C, 7°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlıKAYSERİ °C, 9°CParçalı bulutluKONYA °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri hafif yağmurlu, gece saatlerinde yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlıBatı KaradenizParçalı, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyorBOLU °C, 11°CÇok bulutluKASTAMONU °C, 6°CParçalı ve çok bulutluSİNOP °C, 15°CParçalı bulutluZONGULDAK °C, 14°CÇok bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.AMASYA °C, 8°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 14°CParçalı ve az bulutluTOKAT °C, 8°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 13°CAz bulutluDoğu AnadoluAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.AĞRI °C, 4°CAz bulutluERZURUM °C, 3°CAz bulutluMALATYA °C, 6°CAz bulutluVAN °C, 4°CAz bulutluGüneydoğu AnadoluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 7°CAz bulutluGAZİANTEP °C, 9°CAz bulutluSİİRT °C, 9°CAz bulutluŞANLIURFA °C, 11°CAz bulutlu

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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu