https://sputniknews.com.tr/20230112/manchester-cityye-ceyrek-finalde-southampton-soku-2-0-1065657784.html

Manchester City'ye çeyrek finalde Southampton şoku: 2-0

Manchester City'ye çeyrek finalde Southampton şoku: 2-0

İngiltere Lig Kupası'nda Southampton, sahasında Manchester City'yi 2-0 yenerek yarı finale yükseldi. 12.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-12T02:38+0300

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ingiltere

futbol

manchester city

southampton

maç

spor

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İngiltere Lig Kupası'nın çeyrek final aşamasına iki karşılaşmayla devam edildi.Southampton, Manchester City karşısında 23. dakikada Sekou Mara ve 28. dakikada Moussa Djenepo'nun attığı gollerle kazanarak tur atladı.Günün diğer maçında ise Nottingham Forest, normal süresi 1-1 biten maçta Wolverhampton'a penaltılarla 4-3 üstünlük kurarak son 4 takım arasına kaldı.Kupada daha önce Manchester United ve Newcastle United, yarı finale çıkmıştı.

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