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Manchester City'ye çeyrek finalde Southampton şoku: 2-0
Manchester City'ye çeyrek finalde Southampton şoku: 2-0
İngiltere Lig Kupası'nda Southampton, sahasında Manchester City'yi 2-0 yenerek yarı finale yükseldi. 12.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-12T02:38+0300
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ingiltere
futbol
manchester city
southampton
maç
spor
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İngiltere Lig Kupası'nın çeyrek final aşamasına iki karşılaşmayla devam edildi.Southampton, Manchester City karşısında 23. dakikada Sekou Mara ve 28. dakikada Moussa Djenepo'nun attığı gollerle kazanarak tur atladı.Günün diğer maçında ise Nottingham Forest, normal süresi 1-1 biten maçta Wolverhampton'a penaltılarla 4-3 üstünlük kurarak son 4 takım arasına kaldı.Kupada daha önce Manchester United ve Newcastle United, yarı finale çıkmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230110/aguero-yeniden-sahalara-dondu-1065575467.html
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ingiltere, futbol, manchester city, southampton, maç
ingiltere, futbol, manchester city, southampton, maç

Manchester City'ye çeyrek finalde Southampton şoku: 2-0

02:38 12.01.2023
© AP Photo / Alastair Grantİngiltere Lig Kupası'nda Southampton, sahasında Manchester City'yi 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.
İngiltere Lig Kupası'nda Southampton, sahasında Manchester City'yi 2-0 yenerek yarı finale yükseldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2023
© AP Photo / Alastair Grant
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İngiltere Lig Kupası'nda Southampton, sahasında Manchester City'yi 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.
İngiltere Lig Kupası'nın çeyrek final aşamasına iki karşılaşmayla devam edildi.
Southampton, Manchester City karşısında 23. dakikada Sekou Mara ve 28. dakikada Moussa Djenepo'nun attığı gollerle kazanarak tur atladı.
Günün diğer maçında ise Nottingham Forest, normal süresi 1-1 biten maçta Wolverhampton'a penaltılarla 4-3 üstünlük kurarak son 4 takım arasına kaldı.
Kupada daha önce Manchester United ve Newcastle United, yarı finale çıkmıştı.
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