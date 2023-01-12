https://sputniknews.com.tr/20230112/lukasenko-rusya-ile-ortak-gaz-ve-petrol-pazarlarinin-olusturulmasi-konusunda-anlastik-1065685351.html

Lukaşenko: Rusya ile ortak gaz ve petrol pazarlarının oluşturulması konusunda anlaştık

Lukaşenko: Rusya ile ortak gaz ve petrol pazarlarının oluşturulması konusunda anlaştık

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, ülkesinin Rusya ile ortak gaz ve petrol pazarlarının oluşturulması konusunda üç yıllık bir anlaşma yaptığını duyurdu. 12.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-12T19:32+0300

2023-01-12T19:32+0300

2023-01-12T19:32+0300

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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko yaptığı açıklamada, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile gaz, petrol ve petrol ürünleri için birleşik pazarlar oluşturulmasına yönelik programların uygulanması konusunda anlaştığını söyledi.Lukaşenko, “Aralık ayında Rusya Devlet Başkanı ile yapılan görüşmelerde gerekli çözümler tespit edildi. En az üç yıllığına. Şu anda varılan anlaşmaların mevcut belgelere eklenmesi için çalışmalar sürüyor” dedi.16 Aralık'ta, Putin'in Minsk ziyaretinin arifesinde Lukaşenko, Rusya ile tek bir gaz piyasasının oluşturulması için belirlenen sürenin kesintiye uğradığını belirtmişti. 19 Aralık'ta, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk, devlet başkanları arasındaki görüşmelerden hemen önce, tarafların gaz piyasasına ilişkin tutumlarını yakınlaştırmayı başardıklarını, ancak iki liderin karar vermesi gereken bazı konuların kaldığını söylemişti.

https://sputniknews.com.tr/20221222/lukasenko-baris-istiyorsan-savasa-hazir-ol-1064878272.html

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