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https://sputniknews.com.tr/20230112/lukasenko-rusya-ile-ortak-gaz-ve-petrol-pazarlarinin-olusturulmasi-konusunda-anlastik-1065685351.html
Lukaşenko: Rusya ile ortak gaz ve petrol pazarlarının oluşturulması konusunda anlaştık
Lukaşenko: Rusya ile ortak gaz ve petrol pazarlarının oluşturulması konusunda anlaştık
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, ülkesinin Rusya ile ortak gaz ve petrol pazarlarının oluşturulması konusunda üç yıllık bir anlaşma yaptığını duyurdu. 12.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-12T19:32+0300
2023-01-12T19:32+0300
belarus
dünya
aleksandr lukaşenko
petrol
gaz
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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko yaptığı açıklamada, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile gaz, petrol ve petrol ürünleri için birleşik pazarlar oluşturulmasına yönelik programların uygulanması konusunda anlaştığını söyledi.Lukaşenko, “Aralık ayında Rusya Devlet Başkanı ile yapılan görüşmelerde gerekli çözümler tespit edildi. En az üç yıllığına. Şu anda varılan anlaşmaların mevcut belgelere eklenmesi için çalışmalar sürüyor” dedi.16 Aralık'ta, Putin'in Minsk ziyaretinin arifesinde Lukaşenko, Rusya ile tek bir gaz piyasasının oluşturulması için belirlenen sürenin kesintiye uğradığını belirtmişti. 19 Aralık'ta, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk, devlet başkanları arasındaki görüşmelerden hemen önce, tarafların gaz piyasasına ilişkin tutumlarını yakınlaştırmayı başardıklarını, ancak iki liderin karar vermesi gereken bazı konuların kaldığını söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20221222/lukasenko-baris-istiyorsan-savasa-hazir-ol-1064878272.html
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belarus, aleksandr lukaşenko, petrol, gaz
belarus, aleksandr lukaşenko, petrol, gaz

Lukaşenko: Rusya ile ortak gaz ve petrol pazarlarının oluşturulması konusunda anlaştık

19:32 12.01.2023
© Sputnik / Сергей Гунеев / Multimedya arşivine gidinBelarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2023
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, ülkesinin Rusya ile ortak gaz ve petrol pazarlarının oluşturulması konusunda üç yıllık bir anlaşma yaptığını duyurdu.
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko yaptığı açıklamada, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile gaz, petrol ve petrol ürünleri için birleşik pazarlar oluşturulmasına yönelik programların uygulanması konusunda anlaştığını söyledi.
Lukaşenko, “Aralık ayında Rusya Devlet Başkanı ile yapılan görüşmelerde gerekli çözümler tespit edildi. En az üç yıllığına. Şu anda varılan anlaşmaların mevcut belgelere eklenmesi için çalışmalar sürüyor” dedi.
16 Aralık'ta, Putin'in Minsk ziyaretinin arifesinde Lukaşenko, Rusya ile tek bir gaz piyasasının oluşturulması için belirlenen sürenin kesintiye uğradığını belirtmişti. 19 Aralık'ta, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk, devlet başkanları arasındaki görüşmelerden hemen önce, tarafların gaz piyasasına ilişkin tutumlarını yakınlaştırmayı başardıklarını, ancak iki liderin karar vermesi gereken bazı konuların kaldığını söylemişti.
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