https://sputniknews.com.tr/20230112/kolombiyada-eski-farc-mensuplariyla-eln-arasinda-catisma-10-kisi-oldu-1065660299.html

Kolombiya'da eski FARC mensuplarıyla ELN arasında çatışma: 10 kişi öldü

Kolombiya'da eski FARC mensuplarıyla ELN arasında çatışma: 10 kişi öldü

Kolombiya'da, silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ile eski Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri (FARC) arasındaki çatışmada 10 kişi hayatını... 12.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-12T06:39+0300

2023-01-12T06:39+0300

2023-01-12T06:39+0300

dünya

kolombiya

kolombiya devrimci silahlı güçleri (farc)

eln

ulusal kurtuluş ordusu (eln)

çatışma

silahlı çatışma

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Kolombiya basınında çıkan habere göre, Arauca yönetim bölgesine bağlı Puerto Rondon'da silahlı gruplar arasında çatışma çıktı.Ombudsman Ofisi, silahlı isyancı örgüt ELN ile eski FARC mensupları arasındaki silahlı çatışmada 10 kişinin öldüğünü bildirdi.Çatışmaya ilişkin resmi kaynaklarından herhangi bir açıklama yapılmadı.Ombudsman Ofisi'ne göre, Kolombiya'yı saran şiddet sarmalının merkez üssüne dönüşen Arauca'da 2022'de 352 kişi öldürüldü.Eski FARC muhalifleri ile ELN üyeleri arasında devam eden sürtüşmenin bölgedeki uyuşturucu kaçakçılığı trafiğinin kontrol edilmesi isteğinden kaynaklandığı değerlendiriliyor.

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kolombiya, kolombiya devrimci silahlı güçleri (farc), eln, ulusal kurtuluş ordusu (eln), çatışma, silahlı çatışma