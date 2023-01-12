https://sputniknews.com.tr/20230112/kolombiyada-eski-farc-mensuplariyla-eln-arasinda-catisma-10-kisi-oldu-1065660299.html
Kolombiya'da eski FARC mensuplarıyla ELN arasında çatışma: 10 kişi öldü
Kolombiya'da eski FARC mensuplarıyla ELN arasında çatışma: 10 kişi öldü
Kolombiya'da, silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ile eski Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri (FARC) arasındaki çatışmada 10 kişi hayatını... 12.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-12T06:39+0300
2023-01-12T06:39+0300
2023-01-12T06:39+0300
dünya
kolombiya
kolombiya devrimci silahlı güçleri (farc)
eln
ulusal kurtuluş ordusu (eln)
çatışma
silahlı çatışma
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Kolombiya basınında çıkan habere göre, Arauca yönetim bölgesine bağlı Puerto Rondon'da silahlı gruplar arasında çatışma çıktı.Ombudsman Ofisi, silahlı isyancı örgüt ELN ile eski FARC mensupları arasındaki silahlı çatışmada 10 kişinin öldüğünü bildirdi.Çatışmaya ilişkin resmi kaynaklarından herhangi bir açıklama yapılmadı.Ombudsman Ofisi'ne göre, Kolombiya'yı saran şiddet sarmalının merkez üssüne dönüşen Arauca'da 2022'de 352 kişi öldürüldü.Eski FARC muhalifleri ile ELN üyeleri arasında devam eden sürtüşmenin bölgedeki uyuşturucu kaçakçılığı trafiğinin kontrol edilmesi isteğinden kaynaklandığı değerlendiriliyor.
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kolombiya, kolombiya devrimci silahlı güçleri (farc), eln, ulusal kurtuluş ordusu (eln), çatışma, silahlı çatışma
kolombiya, kolombiya devrimci silahlı güçleri (farc), eln, ulusal kurtuluş ordusu (eln), çatışma, silahlı çatışma
Kolombiya'da eski FARC mensuplarıyla ELN arasında çatışma: 10 kişi öldü
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Kolombiya'da, silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ile eski Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri (FARC) arasındaki çatışmada 10 kişi hayatını kaybetti.
Kolombiya basınında çıkan habere göre, Arauca yönetim bölgesine bağlı Puerto Rondon'da silahlı gruplar arasında çatışma çıktı.
Ombudsman Ofisi, silahlı isyancı örgüt ELN ile eski FARC mensupları arasındaki silahlı çatışmada 10 kişinin öldüğünü bildirdi.
Çatışmaya ilişkin resmi kaynaklarından herhangi bir açıklama yapılmadı.
Ombudsman Ofisi'ne göre, Kolombiya'yı saran şiddet sarmalının merkez üssüne dönüşen Arauca'da 2022'de 352 kişi öldürüldü.
Eski FARC muhalifleri ile ELN üyeleri arasında devam eden sürtüşmenin bölgedeki uyuşturucu kaçakçılığı trafiğinin kontrol edilmesi isteğinden kaynaklandığı değerlendiriliyor.