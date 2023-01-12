https://sputniknews.com.tr/20230112/kilicdaroglu-yuzde-1-yuzde-3-yuzde-25-yuzde-50-diye-bakamayiz-1065679785.html

Kılıçdaroğlu: Yüzde 1, yüzde 3, yüzde 25, yüzde 50 diye bakamayız

Kılıçdaroğlu: Yüzde 1, yüzde 3, yüzde 25, yüzde 50 diye bakamayız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun 'genel başkanlara imza yetkisi' sözleriyle ilgili ilk kez konuştu... 12.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-12T16:09+0300

2023-01-12T16:09+0300

2023-01-12T16:11+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

ahmet davutoğlu

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

ittifak

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun 'genel başkanlara imza yetkisi' sözlerine ilişkin konuştu.İsmail Küçükkaya, Halk TV’deki programında CHP Lideri'nin konuya ilişkin görüşlerini aktardı. Buna göre Kılıçdaroğlu, "Altı partinin de bu işbirliğinde olağanüstü stratejik önemi var. Yüzde 1, yüzde 3, yüzde 25, yüzde 50 diye bakamayız. Çok değerli bu çabalar" dedi."İki ayrı kriterimiz var" diyen Kılıçdaroğlu, "Altı partinin lideri siyasi partiler yasamıza göre her biri genel başkan olduğu için eşittir. O nedenle biz öyle bir ikili mekanizma kuracağız ki siyasi partiler kanununa göre altısı da sistemde olsun istiyoruz, başkan yardımcılığı olursa çok güzel olur. Demokratik sistem, temsili demokrasi, hangi partinin yüzde kaç oy aldığıyla da ilgilidir, ona göre şekillenir" ifadelerini kullandı.Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

https://sputniknews.com.tr/20230111/davutoglundan-cumhurbaskani-sozunuzu-dinlemiyorum-dedigi-zaman-ne-olacak-sorusuna-yanit--1065647927.html

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kemal kılıçdaroğlu, ahmet davutoğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ittifak