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https://sputniknews.com.tr/20230112/kilicdaroglu-yuzde-1-yuzde-3-yuzde-25-yuzde-50-diye-bakamayiz-1065679785.html
Kılıçdaroğlu: Yüzde 1, yüzde 3, yüzde 25, yüzde 50 diye bakamayız
Kılıçdaroğlu: Yüzde 1, yüzde 3, yüzde 25, yüzde 50 diye bakamayız
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun 'genel başkanlara imza yetkisi' sözleriyle ilgili ilk kez konuştu... 12.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-12T16:09+0300
2023-01-12T16:11+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
ahmet davutoğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
ittifak
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun 'genel başkanlara imza yetkisi' sözlerine ilişkin konuştu.İsmail Küçükkaya, Halk TV’deki programında CHP Lideri'nin konuya ilişkin görüşlerini aktardı. Buna göre Kılıçdaroğlu, "Altı partinin de bu işbirliğinde olağanüstü stratejik önemi var. Yüzde 1, yüzde 3, yüzde 25, yüzde 50 diye bakamayız. Çok değerli bu çabalar" dedi."İki ayrı kriterimiz var" diyen Kılıçdaroğlu, "Altı partinin lideri siyasi partiler yasamıza göre her biri genel başkan olduğu için eşittir. O nedenle biz öyle bir ikili mekanizma kuracağız ki siyasi partiler kanununa göre altısı da sistemde olsun istiyoruz, başkan yardımcılığı olursa çok güzel olur. Demokratik sistem, temsili demokrasi, hangi partinin yüzde kaç oy aldığıyla da ilgilidir, ona göre şekillenir" ifadelerini kullandı.Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20230111/davutoglundan-cumhurbaskani-sozunuzu-dinlemiyorum-dedigi-zaman-ne-olacak-sorusuna-yanit--1065647927.html
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kemal kılıçdaroğlu, ahmet davutoğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ittifak
kemal kılıçdaroğlu, ahmet davutoğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ittifak

Kılıçdaroğlu: Yüzde 1, yüzde 3, yüzde 25, yüzde 50 diye bakamayız

16:09 12.01.2023 (güncellendi: 16:11 12.01.2023)
© CHPCHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'den oluşan Altılı Masa, Ahmet Davutoğlu’nun ev sahipliğinde 10. kez toplandı.
CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'den oluşan Altılı Masa, Ahmet Davutoğlu’nun ev sahipliğinde 10. kez toplandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2023
© CHP
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun 'genel başkanlara imza yetkisi' sözleriyle ilgili ilk kez konuştu. İkili mekanizma kuracaklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Altı partinin lideri eşittir. Başkan yardımcılığı olursa çok güzel olur" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun 'genel başkanlara imza yetkisi' sözlerine ilişkin konuştu.
İsmail Küçükkaya, Halk TV’deki programında CHP Lideri'nin konuya ilişkin görüşlerini aktardı. Buna göre Kılıçdaroğlu, "Altı partinin de bu işbirliğinde olağanüstü stratejik önemi var. Yüzde 1, yüzde 3, yüzde 25, yüzde 50 diye bakamayız. Çok değerli bu çabalar" dedi.
"İki ayrı kriterimiz var" diyen Kılıçdaroğlu, "Altı partinin lideri siyasi partiler yasamıza göre her biri genel başkan olduğu için eşittir. O nedenle biz öyle bir ikili mekanizma kuracağız ki siyasi partiler kanununa göre altısı da sistemde olsun istiyoruz, başkan yardımcılığı olursa çok güzel olur. Demokratik sistem, temsili demokrasi, hangi partinin yüzde kaç oy aldığıyla da ilgilidir, ona göre şekillenir" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:
Altı partinin lideri eşittir ve başkan yardımcısı olacaktır. Aynı zamanda seçimde hangi parti ne kadar oy alırsa temsili demokrasinin ruhuna uygun olarak bakanlar kurulu dağılımında bunu esas alacağız. Bunları incelikli bir şekilde çalıştık."
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