https://sputniknews.com.tr/20230112/kilicdaroglu-spkya-son-cagrida-bulunuyorum-bu-ekonomide-kimsenin-parasini-hirsiza-yedirtmeyecegim-1065683341.html

Kılıçdaroğlu: SPK'ya son çağrıda bulunuyorum, bu ekonomide kimsenin parasını hırsıza yedirtmeyeceğim

Kılıçdaroğlu: SPK'ya son çağrıda bulunuyorum, bu ekonomide kimsenin parasını hırsıza yedirtmeyeceğim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sermaye Piyasası Kurulu'na çağrıda bulunarak, "Görevini yap, küçük yatırımcıyı koru. Pazartesi’ye kadar mühlet tanıyorum... 12.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-12T18:30+0300

2023-01-12T18:30+0300

2023-01-12T18:31+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

spk

sermaye piyasası kurulu (spk)

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Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "SPK’ya son kez çağrıda bulunuyorum; görevini yap, küçük yatırımcıyı koru. Pazartesi’ye kadar mühlet tanıyorum. Bu zor ekonomide kimsenin parasını arsıza, hırsıza yedirtmeyeceğim" diye yazdı.

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kemal kılıçdaroğlu, spk, sermaye piyasası kurulu (spk)