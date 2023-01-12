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https://sputniknews.com.tr/20230112/kilicdaroglu-spkya-son-cagrida-bulunuyorum-bu-ekonomide-kimsenin-parasini-hirsiza-yedirtmeyecegim-1065683341.html
Kılıçdaroğlu: SPK'ya son çağrıda bulunuyorum, bu ekonomide kimsenin parasını hırsıza yedirtmeyeceğim
Kılıçdaroğlu: SPK'ya son çağrıda bulunuyorum, bu ekonomide kimsenin parasını hırsıza yedirtmeyeceğim
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sermaye Piyasası Kurulu'na çağrıda bulunarak, "Görevini yap, küçük yatırımcıyı koru. Pazartesi’ye kadar mühlet tanıyorum... 12.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-12T18:30+0300
2023-01-12T18:31+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
spk
sermaye piyasası kurulu (spk)
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Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "SPK’ya son kez çağrıda bulunuyorum; görevini yap, küçük yatırımcıyı koru. Pazartesi’ye kadar mühlet tanıyorum. Bu zor ekonomide kimsenin parasını arsıza, hırsıza yedirtmeyeceğim" diye yazdı.
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kemal kılıçdaroğlu, spk, sermaye piyasası kurulu (spk)
kemal kılıçdaroğlu, spk, sermaye piyasası kurulu (spk)

Kılıçdaroğlu: SPK'ya son çağrıda bulunuyorum, bu ekonomide kimsenin parasını hırsıza yedirtmeyeceğim

18:30 12.01.2023 (güncellendi: 18:31 12.01.2023)
© AAKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2023
© AA
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sermaye Piyasası Kurulu'na çağrıda bulunarak, "Görevini yap, küçük yatırımcıyı koru. Pazartesi’ye kadar mühlet tanıyorum. Bu zor ekonomide kimsenin parasını arsıza, hırsıza yedirtmeyeceğim" dedi.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "SPK’ya son kez çağrıda bulunuyorum; görevini yap, küçük yatırımcıyı koru. Pazartesi’ye kadar mühlet tanıyorum. Bu zor ekonomide kimsenin parasını arsıza, hırsıza yedirtmeyeceğim" diye yazdı.
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