KESK'ten TÜİK önünde 'enflasyon' ve 'zam' protestosu

KESK'ten TÜİK önünde 'enflasyon' ve 'zam' protestosu

KESK Diyarbakır Şubeler Platformu, TÜİK’in enflasyon verileri ve buna bağlı yapılan ücret artışını TÜİK Bölge Müdürlüğü önünde protesto etti. KESK Dönem... 12.01.2023, Sputnik Türkiye

Kamu Emekçileri Sendikası (KESK) Diyarbakır Şubeler Platformu, TÜİK’in enflasyon verileri ve buna bağlı yapılan ücret artışını protesto etti. TÜİK Diyarbakır Bölge Müdürlüğü önünde toplanan kamu emekçileri, 'Sefalet zammını kabul etmiyoruz' pankartı açarak basın açıklaması yaptı. Açıklamayı yapan KESK Dönem Sözcüsü Mehmet Uluğ, “İktidar, TÜİK ve yandaş konfederasyonun yarattığı girdap ile emekçiler karın tokluğu dahi diyemeyeceğimiz bir sefalet ücreti ile yaşamaya çalışmaktadır” dedi.‘TÜİK, gerçek enflasyonu gizliyor’TÜİK verilerine tepki gösteren Uluğ “Yandaş Konfederasyon enflasyon altındaki oranların altına imza atıyor, TÜİK her altı ayda bir iktidarın ekonomi politikalarına uygun oranlar açıklayarak gerçek enflasyonu gizliyor ve iktidar TÜİK verilerine göre enflasyon farkını vererek lütfedercesine artış oranı açıklıyor! Oysa her zaman altını çizdiğimiz üzere enflasyona göre maaş zammı ‘sıfır’ zam demektir. Sahte rakamlardan ibaret TÜİK verilerine göre maaş zammı ise reel gelirimizin erimesi, yoksulluğumuzun artması demektir” şeklinde konuştu.‘Kendileri çalıp kendileri oynadı’TÜİK’in 3 Ocak'ta açıkladığı enflasyon verilerine dikkat çeken Uluğ şunları söyledi: ‘Alım gücü eridikçe erimektedir’Uluğ, şöyle devam etti: ‘Açıklanan zamdan bu yana A'dan Z'ye her şeye fahiş oranlarda zam yapıldı’“Bugün ülkedeki her beş kişiden biri açlık sınırı altında bir gelirle yaşamaya çalışmaktadır” diyen Uluğ “Kamu emekçilerine ve emeklilerine yapılacak artışın açıklandığı 4 Ocak'tan bu yana, bir hafta geçmeden A'dan Z'ye her şeye fahiş oranlarda zamlar yapıldı. Elektrikten doğalgaza, gıda ürünlerinden geçen yıla göre en az iki kat artan kiralara kadar uzanan zam kasırgası hız kesmeden devam ediyor. Her iki çalışandan biri asgari ücretlidir. Bu kadar geniş bir kesime reva görülen asgari ücret ise son artışa rağmen daha ceplere bile girmeden açlık sınırı altında kalmıştır” dedi.‘Harç ve vergilere yapılan zam oranı kadar zam yapılmalı’Uluğ kamu emekçilerinin taleplerini şöyle sıraladı:

