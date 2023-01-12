KESK'ten TÜİK önünde 'enflasyon' ve 'zam' protestosu
14:04 12.01.2023 (güncellendi: 14:09 12.01.2023)
© SputnikKESK'ten TÜİK önünde 'enflasyon' ve 'zam' protestosu
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KESK Diyarbakır Şubeler Platformu, TÜİK’in enflasyon verileri ve buna bağlı yapılan ücret artışını TÜİK Bölge Müdürlüğü önünde protesto etti. KESK Dönem Sözcüsü Mehmet Uluğ “Kamu emekçilerinin ve tüm emeklilerin maaşlarına en az devletin harç ve vergilere yaptığı yüzde 122 oranı kadar zam yapılmasını talep ediyoruz” dedi.
Kamu Emekçileri Sendikası (KESK) Diyarbakır Şubeler Platformu, TÜİK’in enflasyon verileri ve buna bağlı yapılan ücret artışını protesto etti. TÜİK Diyarbakır Bölge Müdürlüğü önünde toplanan kamu emekçileri, 'Sefalet zammını kabul etmiyoruz' pankartı açarak basın açıklaması yaptı. Açıklamayı yapan KESK Dönem Sözcüsü Mehmet Uluğ, “İktidar, TÜİK ve yandaş konfederasyonun yarattığı girdap ile emekçiler karın tokluğu dahi diyemeyeceğimiz bir sefalet ücreti ile yaşamaya çalışmaktadır” dedi.
‘TÜİK, gerçek enflasyonu gizliyor’
TÜİK verilerine tepki gösteren Uluğ “Yandaş Konfederasyon enflasyon altındaki oranların altına imza atıyor, TÜİK her altı ayda bir iktidarın ekonomi politikalarına uygun oranlar açıklayarak gerçek enflasyonu gizliyor ve iktidar TÜİK verilerine göre enflasyon farkını vererek lütfedercesine artış oranı açıklıyor! Oysa her zaman altını çizdiğimiz üzere enflasyona göre maaş zammı ‘sıfır’ zam demektir. Sahte rakamlardan ibaret TÜİK verilerine göre maaş zammı ise reel gelirimizin erimesi, yoksulluğumuzun artması demektir” şeklinde konuştu.
‘Kendileri çalıp kendileri oynadı’
TÜİK’in 3 Ocak'ta açıkladığı enflasyon verilerine dikkat çeken Uluğ şunları söyledi:
“TÜİK'e göre enflasyon; aylık yüzde 1.18, altı aylık yüzde 15.4, yıllık yüzde 64.27 olmuştur. Yine TÜİK verilerine göre emekçilerin ve halkın temel harcama kalemi olan gıdada resmi enflasyon yıllık yüzde 77.87'ye, kira-konut enflasyonu ise yüzde 79.83'e ulaşmıştır. İktidar büyük bir gürültüyle kamu emekçilerinin ve emeklilerin 2023 Ocak maaşlarının yüzde 25 artırılacağını açıkladı. Büyük tepki üzerine daha 24 saat geçmeden artış yüzde 30 olarak revize edildi. Sanki yüzde 25'i söyleyen muhalefetmiş gibi kendileri çalıp kendileri oynadı.”
‘Alım gücü eridikçe erimektedir’
Uluğ, şöyle devam etti:
“En küçüğünden en yaşlısına, işsizinden çalışanına, öğrencisinden esnafına kadar tüm halk TÜİK rakamlarının yalan, yoksulluğun gerçek olduğunu bizzat yaşayarak görmektedir. İşte bu yüzdendir ki, her gün şapkadan tavşan çıkarırcasına açıkladıkları ‘müjdelere’ rağmen ücretler, alım gücü eridikçe erimektedir. Yıllardır emeği ile geçim mücadelesi veren bizler gittikçe artan hayat pahalılığını iliklerimize kadar yaşamaya devam ediyoruz. Geldiğimiz noktada yıllardır sahnelenen bu oyunların sonuçlarını gizlemek artık mümkün değildir.”
‘Açıklanan zamdan bu yana A'dan Z'ye her şeye fahiş oranlarda zam yapıldı’
“Bugün ülkedeki her beş kişiden biri açlık sınırı altında bir gelirle yaşamaya çalışmaktadır” diyen Uluğ “Kamu emekçilerine ve emeklilerine yapılacak artışın açıklandığı 4 Ocak'tan bu yana, bir hafta geçmeden A'dan Z'ye her şeye fahiş oranlarda zamlar yapıldı. Elektrikten doğalgaza, gıda ürünlerinden geçen yıla göre en az iki kat artan kiralara kadar uzanan zam kasırgası hız kesmeden devam ediyor. Her iki çalışandan biri asgari ücretlidir. Bu kadar geniş bir kesime reva görülen asgari ücret ise son artışa rağmen daha ceplere bile girmeden açlık sınırı altında kalmıştır” dedi.
‘Harç ve vergilere yapılan zam oranı kadar zam yapılmalı’
Uluğ kamu emekçilerinin taleplerini şöyle sıraladı:
“Öncelikle yaşanan kayıpların bir nebze de olsa azaltılması için kamu emekçilerinin ve tüm emeklilerin maaşlarına en az devletin harç ve vergilere yaptığı yüzde 122 oranı kadar zam yapılmasını, insanca yaşamaya yetecek bir ücret için en düşük kamu emekçisinin maaşına eş yardımı, çocuk yardımı, kira yardımı, ulaşım yardımı gibi sosyal ödemelerde yapılacak artışlarla yoksulluk sınırı üzerine çıkarılmasını, tüm vergi yükünü ücretlilerin omuzlarına yıkan, her yıl daha da büyüyen gelir vergisi adaletsizliğine derhal son verilmesini, gelir vergisi birinci dilim oranının yüzde 15 ten yüzde 10'a düşürülerek yoksulluk sınırına kadar olan maaşların-ücretlerin birinci vergi diliminde sabitlenmesini talep ediyoruz.”