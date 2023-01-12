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https://sputniknews.com.tr/20230112/kalasnikov-sirketi-2022de-silah-uretiminde-son-20-yilin-rekoru-kirildi-1065686341.html
Kalaşnikov şirketi: 2022’de silah üretiminde son 20 yılın rekoru kırıldı
Kalaşnikov şirketi: 2022’de silah üretiminde son 20 yılın rekoru kırıldı
Kalaşnikov Şirketler Grubu, 2022’de silah üretiminde son 20 yılın en yüksek rakamına ulaşarak bir önceki dönemine göre yüzde 40 artışın gerçekleştiğini... 12.01.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
rusya
sipariş
devlet
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Kalaşnikov Şirketler Grubu’ndan yapılan açıklamada, geçen yıl 45 devlet sipariş kontratının ve 24 askeri teknik işbirliği sözleşmesinin yerine getirildiği belirtilirken, “Bunlar, şirket tarihinin en büyük kontratları” ifadesine yer verildi.Şirket ayrıca 2022’de yeni ürünlerin çıktığını bildirdi. Bu ürünler arasında şunlar yer alıyor:Aleti üretiminin, 2021’e göre yüzde 8 büyüdüğü ifade edilen açıklamada, toplamda 2022’de, önceki üç yıldaki (2019-2021) toplam üretime eşit miktarda ürünün çıkarıldığı kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20221227/kalasnikov-sirketi-tum-urun-gamlarinda-uretim-artirildi-1065111414.html
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rusya, sipariş, devlet
rusya, sipariş, devlet

Kalaşnikov şirketi: 2022’de silah üretiminde son 20 yılın rekoru kırıldı

20:04 12.01.2023
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Multimedya arşivine gidinKalaşnikov
Kalaşnikov - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2023
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Kalaşnikov Şirketler Grubu, 2022’de silah üretiminde son 20 yılın en yüksek rakamına ulaşarak bir önceki dönemine göre yüzde 40 artışın gerçekleştiğini duyurdu.
Kalaşnikov Şirketler Grubu’ndan yapılan açıklamada, geçen yıl 45 devlet sipariş kontratının ve 24 askeri teknik işbirliği sözleşmesinin yerine getirildiği belirtilirken, “Bunlar, şirket tarihinin en büyük kontratları” ifadesine yer verildi.
Şirket ayrıca 2022’de yeni ürünlerin çıktığını bildirdi. Bu ürünler arasında şunlar yer alıyor:
7.62х54 mm Çukavin keskin nişancı tüfeği;
5.56 mm Kalaşnikov AK-19 piyade tüfeği;
9 mm Kalaşnikov PPK-20 makineli tabanca;
Sayga-9 avcı tüfeği;
TR3 avcı tüfeği.
Aleti üretiminin, 2021’e göre yüzde 8 büyüdüğü ifade edilen açıklamada, toplamda 2022’de, önceki üç yıldaki (2019-2021) toplam üretime eşit miktarda ürünün çıkarıldığı kaydedildi.
Kalaşnikov - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2022
SAVUNMA
Kalaşnikov şirketi: Tüm ürün gamlarında üretim artırıldı
27 Aralık 2022, 20:52
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