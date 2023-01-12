https://sputniknews.com.tr/20230112/kalasnikov-sirketi-2022de-silah-uretiminde-son-20-yilin-rekoru-kirildi-1065686341.html
Kalaşnikov şirketi: 2022’de silah üretiminde son 20 yılın rekoru kırıldı
Kalaşnikov şirketi: 2022’de silah üretiminde son 20 yılın rekoru kırıldı
Kalaşnikov Şirketler Grubu, 2022’de silah üretiminde son 20 yılın en yüksek rakamına ulaşarak bir önceki dönemine göre yüzde 40 artışın gerçekleştiğini... 12.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-12T20:04+0300
2023-01-12T20:04+0300
2023-01-12T20:04+0300
dünya
rusya
sipariş
devlet
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Kalaşnikov Şirketler Grubu’ndan yapılan açıklamada, geçen yıl 45 devlet sipariş kontratının ve 24 askeri teknik işbirliği sözleşmesinin yerine getirildiği belirtilirken, “Bunlar, şirket tarihinin en büyük kontratları” ifadesine yer verildi.Şirket ayrıca 2022’de yeni ürünlerin çıktığını bildirdi. Bu ürünler arasında şunlar yer alıyor:Aleti üretiminin, 2021’e göre yüzde 8 büyüdüğü ifade edilen açıklamada, toplamda 2022’de, önceki üç yıldaki (2019-2021) toplam üretime eşit miktarda ürünün çıkarıldığı kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20221227/kalasnikov-sirketi-tum-urun-gamlarinda-uretim-artirildi-1065111414.html
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rusya, sipariş, devlet
Kalaşnikov şirketi: 2022’de silah üretiminde son 20 yılın rekoru kırıldı
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Kalaşnikov Şirketler Grubu, 2022’de silah üretiminde son 20 yılın en yüksek rakamına ulaşarak bir önceki dönemine göre yüzde 40 artışın gerçekleştiğini duyurdu.
Kalaşnikov Şirketler Grubu’ndan yapılan açıklamada, geçen yıl 45 devlet sipariş kontratının ve 24 askeri teknik işbirliği sözleşmesinin yerine getirildiği belirtilirken, “Bunlar, şirket tarihinin en büyük kontratları” ifadesine yer verildi.
Şirket ayrıca 2022’de yeni ürünlerin çıktığını bildirdi. Bu ürünler arasında şunlar yer alıyor:
7.62х54 mm Çukavin keskin nişancı tüfeği;
5.56 mm Kalaşnikov AK-19 piyade tüfeği;
9 mm Kalaşnikov PPK-20 makineli tabanca;
Aleti üretiminin, 2021’e göre yüzde 8 büyüdüğü ifade edilen açıklamada, toplamda 2022’de, önceki üç yıldaki (2019-2021) toplam üretime eşit miktarda ürünün çıkarıldığı kaydedildi.