https://sputniknews.com.tr/20230112/kalasnikov-sirketi-2022de-silah-uretiminde-son-20-yilin-rekoru-kirildi-1065686341.html

Kalaşnikov şirketi: 2022’de silah üretiminde son 20 yılın rekoru kırıldı

Kalaşnikov şirketi: 2022’de silah üretiminde son 20 yılın rekoru kırıldı

Kalaşnikov Şirketler Grubu, 2022’de silah üretiminde son 20 yılın en yüksek rakamına ulaşarak bir önceki dönemine göre yüzde 40 artışın gerçekleştiğini... 12.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-12T20:04+0300

2023-01-12T20:04+0300

2023-01-12T20:04+0300

dünya

rusya

sipariş

devlet

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/1d/1061771536_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_af180763da049312b05be8024306e79e.jpg

Kalaşnikov Şirketler Grubu’ndan yapılan açıklamada, geçen yıl 45 devlet sipariş kontratının ve 24 askeri teknik işbirliği sözleşmesinin yerine getirildiği belirtilirken, “Bunlar, şirket tarihinin en büyük kontratları” ifadesine yer verildi.Şirket ayrıca 2022’de yeni ürünlerin çıktığını bildirdi. Bu ürünler arasında şunlar yer alıyor:Aleti üretiminin, 2021’e göre yüzde 8 büyüdüğü ifade edilen açıklamada, toplamda 2022’de, önceki üç yıldaki (2019-2021) toplam üretime eşit miktarda ürünün çıkarıldığı kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20221227/kalasnikov-sirketi-tum-urun-gamlarinda-uretim-artirildi-1065111414.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, sipariş, devlet