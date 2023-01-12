Türkiye
SON DAKİKA | Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20230112/iyi-parti-istanbul-il-baskanliginda-devir-teslim-bugra-kavuncu-gorevi-coskun-yildirima-devretti-1065687408.html
İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda devir teslim: Buğra Kavuncu görevi Coşkun Yıldırım'a devretti
İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda devir teslim: Buğra Kavuncu görevi Coşkun Yıldırım'a devretti
İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na seçilen Coşkun Yıldırım görevi Buğra Kavuncu'dan devraldı. 12.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-12T20:58+0300
2023-01-12T20:58+0300
politika
devir teslim
iyi parti
buğra kavuncu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0c/1065687517_0:211:2891:1837_1920x0_80_0_0_a4bc121bbb6c9245cb5191343cbbb645.jpg
İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleşti. Törene partinin kurucular kurulu ve genel idare kurulu üyeleri ile ilçe başkanları ve diğer üyeler katıldı.Törende konuşan İYİ Parti Seçim Kampanyasından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Buğra Kavuncu, Coşkun'a hayırlı olsun dileklerini ileterek başarılar diledi.Çok önemli bir sürece girdiklerini anlatan Kavuncu, şöyle konuştu:İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım da makamların geçici, hizmetlerin kalıcı olduğunu söyleyerek, Buğra Kavuncu'nun yaptığı hizmetlerle bu sözü geçmiş dört yılda ispatladığını dile getirdi.Teşkilatlarda ufak tefek kusurların her zaman olacağına işaret eden Yıldırım, şöyle devam etti:Konuşmaların ardından Kavuncu ve Yıldırım birbirlerine çiçek ve hediye takdim etti. Devir teslim töreni katılımcıların hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0c/1065687517_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_19f3f4802ffb50e11b093e75fe45a432.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
devir teslim, iyi parti, buğra kavuncu
devir teslim, iyi parti, buğra kavuncu

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda devir teslim: Buğra Kavuncu görevi Coşkun Yıldırım'a devretti

20:58 12.01.2023
© AAİYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda devir teslim: Coşkun Yıldırım görevi Buğra Kavuncu'dan devraldı
İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda devir teslim: Coşkun Yıldırım görevi Buğra Kavuncu'dan devraldı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2023
© AA
Abone olTelegram
İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na seçilen Coşkun Yıldırım görevi Buğra Kavuncu'dan devraldı.
İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleşti. Törene partinin kurucular kurulu ve genel idare kurulu üyeleri ile ilçe başkanları ve diğer üyeler katıldı.
Törende konuşan İYİ Parti Seçim Kampanyasından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Buğra Kavuncu, Coşkun'a hayırlı olsun dileklerini ileterek başarılar diledi.
Çok önemli bir sürece girdiklerini anlatan Kavuncu, şöyle konuştu:
"İnanın konuştuğumuz ve tartıştığımız ne varsa mesele olarak kabul ettiğimiz hiçbir şeyin, şu dört ayda yaşayacaklarımız ve yapmamız gerekenler yanında en ufak bir hükmü yoktur. Hiçbir değeri, kıymeti de yoktur. Eğer biz 2023 seçimlerinde arzu ettiğimiz sonuçları alamazsak kimin ne olduğunun hiçbir ehemmiyeti kalmayacaktır. Vebali de çok büyüktür. Yani incir çekirdeğini doldurmayacak meselelerle dört ayı, enerjiyi heba etmeye kim kalkarsa ben dahil hepimizin iki eli, o kişinin, o kişilerin yakasında olsun. Şu anda kilitlenmemiz gereken tek bir nokta var. O da bu bizim başımıza gelen kötü cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden bir an önce bu ülkeyi kurtarıp, gelecek nesillere iyi bir ülke bırakmak. Bundan daha kıymetli, daha değerli bir çalışma yok. Onun için kenetlenmemiz lazım, kucaklaşmamız lazım. El ele vermemiz lazım."
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım da makamların geçici, hizmetlerin kalıcı olduğunu söyleyerek, Buğra Kavuncu'nun yaptığı hizmetlerle bu sözü geçmiş dört yılda ispatladığını dile getirdi.
Teşkilatlarda ufak tefek kusurların her zaman olacağına işaret eden Yıldırım, şöyle devam etti:
"Fakat teşkilatların mensupları birer dosttur. Yine bizim kültürel kodlarımızda bir söz vardır; Dostlarda kusur aranmaz. Dolayısıyla bu yeni dönemde yapacağımız çalışmalarda mutlaka eksiklerimiz, yanlışlarımız olacaktır. Onun için bizler birer dost olarak hiçbirimiz birbirimizin kusurunu aramadan, kusurunu kapatarak, kongrede söylediğimiz gibi kalp kalbe kol kola yürüyeceğiz. Hepinize en kalbi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Her birimizin faaliyetinin, devletimize, milletimize hayırlı hizmetlere vesile olmasını diliyorum."
Konuşmaların ardından Kavuncu ve Yıldırım birbirlerine çiçek ve hediye takdim etti. Devir teslim töreni katılımcıların hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала