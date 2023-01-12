İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda devir teslim: Buğra Kavuncu görevi Coşkun Yıldırım'a devretti

"İnanın konuştuğumuz ve tartıştığımız ne varsa mesele olarak kabul ettiğimiz hiçbir şeyin, şu dört ayda yaşayacaklarımız ve yapmamız gerekenler yanında en ufak bir hükmü yoktur. Hiçbir değeri, kıymeti de yoktur. Eğer biz 2023 seçimlerinde arzu ettiğimiz sonuçları alamazsak kimin ne olduğunun hiçbir ehemmiyeti kalmayacaktır. Vebali de çok büyüktür. Yani incir çekirdeğini doldurmayacak meselelerle dört ayı, enerjiyi heba etmeye kim kalkarsa ben dahil hepimizin iki eli, o kişinin, o kişilerin yakasında olsun. Şu anda kilitlenmemiz gereken tek bir nokta var. O da bu bizim başımıza gelen kötü cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden bir an önce bu ülkeyi kurtarıp, gelecek nesillere iyi bir ülke bırakmak. Bundan daha kıymetli, daha değerli bir çalışma yok. Onun için kenetlenmemiz lazım, kucaklaşmamız lazım. El ele vermemiz lazım."