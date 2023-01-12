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SON DAKİKA | İsveç Meclis Başkanı Norlen’in Türkiye ziyareti TBMM Başkanı Şentop tarafından iptal edildi
https://sputniknews.com.tr/20230112/isvec-meclis-baskani-norlenin-turkiye-ziyareti---tbmm-baskani-sentop-tarafindan-iptal-edildi-1065686762.html
İsveç Meclis Başkanı Norlen’in Türkiye ziyareti TBMM Başkanı Şentop tarafından iptal edildi
İsveç Meclis Başkanı Norlen’in Türkiye ziyareti TBMM Başkanı Şentop tarafından iptal edildi
TBMM Başkanı Şentop, İsveç Meclis Başkanı Norlen'in Türkiye'ye 17 Ocak'ta yapacağı ziyareti, Stockholm'deki PKK destekçilerinin nefret içerikli eylemine tepki... 12.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-12T20:35+0300
2023-01-12T20:37+0300
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İsveç Meclis Başkanı Norlen’in Türkiye ziyareti TBMM Başkanı Şentop tarafından iptal edildi

20:35 12.01.2023 (güncellendi: 20:37 12.01.2023)
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TBMM Başkanı Şentop, İsveç Meclis Başkanı Norlen'in Türkiye'ye 17 Ocak'ta yapacağı ziyareti, Stockholm'deki PKK destekçilerinin nefret içerikli eylemine tepki amacıyla iptal etti.
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