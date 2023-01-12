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İsveç Başbakanı: Türkiye'yle ilgili açıklamam yanlış anlaşıldı
İsveç Başbakanı: Türkiye'yle ilgili açıklamam yanlış anlaşıldı
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, NATO üyeliği yolunda Türkiye'nin taleplerini karşılamayacakları yönündeki sözlerini düzelterek NATO ülkelerinin iç kararlarına... 12.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-12T10:40+0300
2023-01-12T10:40+0300
dünya
ulf kristersson
isveç
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İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, geçen günlerde Türkiye'nin tüm taleplerini karşılayamayacaklarını söylemişti.Açıklamasını düzelten Kristersson, Askeri ittifaka üyelik kararının Ankara'ya bağlı olduğunu dile getirerek, "Türkiye, yapacağımızı söylediğimiz şeyi yaptığımızı teyit ediyor ama yapamayacağımız ya da vermek istemediğimiz şeyleri istediklerini de söylüyor" dedi.Kristersson, bu sözlerinin 'yanlış anlaşıldığını' savundu.Başbakan, "Türkiye için söz verdiğimiz şeyi tam olarak yaptığımızı gösterdik. Bu, temelde çok iyi gidiyor. Türkiye'nin de bunu görüşmelerimizde teyit ettiğini düşünüyorum. Türkiye'nin ve diğer 30 NATO ülkesinin onaylayıp onaylamama konusunda kendi iç kararlarını vermelerine saygımız sonsuz" ifadelerini kulllandı.Ayrıca Kristersson, sürecin hızlı ilerlediğine işaret ederek destek çağrısı yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20230108/stoltenberg-isvec-ve-finlandiya-uclu-muhtiraya-uyuyor-1065525350.html
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ulf kristersson, isveç, türkiye, nato
ulf kristersson, isveç, türkiye, nato

İsveç Başbakanı: Türkiye'yle ilgili açıklamam yanlış anlaşıldı

10:40 12.01.2023
© AP Photo / Janerik Henrikssonİsveç Başbakanı Ulf Kristersson
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2023
© AP Photo / Janerik Henriksson
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İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, NATO üyeliği yolunda Türkiye'nin taleplerini karşılamayacakları yönündeki sözlerini düzelterek NATO ülkelerinin iç kararlarına saygı duyduklarını söyledi
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, geçen günlerde Türkiye'nin tüm taleplerini karşılayamayacaklarını söylemişti.
Açıklamasını düzelten Kristersson, Askeri ittifaka üyelik kararının Ankara'ya bağlı olduğunu dile getirerek, "Türkiye, yapacağımızı söylediğimiz şeyi yaptığımızı teyit ediyor ama yapamayacağımız ya da vermek istemediğimiz şeyleri istediklerini de söylüyor" dedi.
Kristersson, bu sözlerinin 'yanlış anlaşıldığını' savundu.
Başbakan, "Türkiye için söz verdiğimiz şeyi tam olarak yaptığımızı gösterdik. Bu, temelde çok iyi gidiyor. Türkiye'nin de bunu görüşmelerimizde teyit ettiğini düşünüyorum. Türkiye'nin ve diğer 30 NATO ülkesinin onaylayıp onaylamama konusunda kendi iç kararlarını vermelerine saygımız sonsuz" ifadelerini kulllandı.
Ayrıca Kristersson, sürecin hızlı ilerlediğine işaret ederek destek çağrısı yaptı.
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