https://sputniknews.com.tr/20230112/istedigi-kirayi-alamayinca-dukkanin-onune-kamyonla-toprak-doktu-1065668322.html

İstediği kirayı alamayınca dükkanın önüne kamyonla toprak döktü

İstediği kirayı alamayınca dükkanın önüne kamyonla toprak döktü

İstanbul Sultanbeyli'de bir dükkan sahibi 7 bin liralık kira sözleşmesine rağmen kiracısından 20 bin lira istedi. Dükkan sahibi, istediği parayı alamayınca da... 12.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-12T12:31+0300

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İstanbul Sultanbeyli'de kiracısıyla anlaşamayan kişi, sahibi olduğu dükkanın önüne toprak döktü.Olay, Hamidiye Mahallesi Fatih Bulvarı üzerinde bulunan bir oto aksesuar dükkanının önünde gerçekleşti.İddiaya göre dükkanın kiracısı Özkan Çalık, önceden 5 bin TL kira ödediği dükkan sahibi Salih Yılmaz ile yeni kira sözleşmesi için anlaştı.6 aylık kirayı peşin verdiDükkanın kiracısı ile sahibi, aylık 7 bin liralık sözleşmeye 2022’nin Kasım ayında imza attı. Kiracı Özkan Çalık, dükkan sahibi Salih Yılmaz’ın talebi üzerine 6 aylık kirayı da peşin verdi.Fakat birkaç gün sonra Salih Yılmaz kiracısı Özkan Çalık’ı arayarak ‘siz beni kandırdınız’ dedi ve daha fazla kira talebinde bulundu. Dükkan sahibinin yeni sözleşmede ilk 6 ay 15 bin TL sonraki 6 ay 20 bin TL istemesi üzerine dükkan sahibi ile kiracı arasında anlaşmazlık yaşandı.Bugün sabah saatlerinde de dükkan sahibi Salih Yılmaz bir kamyonu getirterek dükkanın önüne toprak yığını döktürdü. Dükkanının önün kum yığını ile kapandığını gören kiracı Özkan Çalık şaşkınlık yaşadı. Çalık konu ile ilgili şikayetçi olacağını belirtti.Dükkan sahibi Salih Yılmaz’ın önüne toprak döktürdüğü dükkanın yanındaki dükkanın da sahibi olduğu ve oradaki kiracısından 20 bin TL istediği öğrenildi. Bunun üzerine kirayı karşılayamayacağını belirten kiracının dükkandan ayrıldığı öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20230101/kiraci-ev-sahibinin-evini-basti-bicak-cekti-1065266542.html

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İstediği kirayı alamayınca dükkanın önüne kamyonla toprak döktü İstediği kirayı alamayınca dükkanın önüne kamyonla toprak döktü 2023-01-12T12:31+0300 true PT0M51S

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kiracı, kira, ev sahibi , video